Humans Fest projectarà cinema sobre migració per a "commoure i mobilitzar"

Per a açò, portarà una selecció de treballs cinematogràfics i documentals que la ciutadania podrà gaudir en diferents espais de la ciutat. "Aspirem a commoure, indignar i mobilitzar a una audiència el més àmplia i diversa possible", explica el president de Fundació per la Justícia, l'entitat organitzadora, José Mª Tomás y Tío.

El XIII Humans Fest serà liderat per la periodista Majo Siscar, que en 2022 s'estrena com a directora del festival juntament amb un equip format per les periodistes Cristina Vivó, com a coordinadora de producció, Pilar Almenar, com a coordinadora de sensibilització, i Laura Bellver, com a coordinadora de comunicació. Totes elles aposten decididament per reivindicar el cinema com a ferramenta d'incidència, denúncia i debat.

"Europa vulnera sistemàticament els drets humans en les seues polítiques migratòries. En les fronteres, en els CIEs, en una indústria de control que mata. Només intentant arribar a Espanya, en 2021, van morir cada dia 12 persones. Això són més de 4.000 en un any. No podem seguir mirant a un altre costat", subratlla Majo Siscar.

"EIXIRÀ Al CARRER" AL JUNY

Entre les novetats de l'Humans Fest en la seua XIII edició destaca un canvi en el calendari, ja que enguany se celebrarà del 9 al 18 de juny. La nova data ha propiciat que el festival done un salt, organitzant projeccions en places i seus públiques de quatre barris de València que destaquen per la seua interculturalitat: Rascanya (Orriols-Torrefiel), El Cabanyal, Patraix i Natzaret.

Aquests se sumaran, per tant, a les projeccions habituals en el centre de la ciutat i a les activitats paral·leles, com a diferents tallers amb joves i amb persones de col·lectius en situació d'exclusió. A més, totes les pel·lícules aniran acompanyades de taules de debat tant amb veus expertes en cinema com amb activistes pels drets de les persones migrants i racialitzades.

Per la seua banda, les bases d'inscripció per a participar en la secció oficial del XIII Humans Fest es poden consultar en la web