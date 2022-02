Sandra Pica y Julen muestran su complicidad en un adorable vídeo donde hablan de sus planes de boda

A penas dos meses después de la final de Secret Story, Sandra Pica no puede estar más contenta. Unida al premio de 50.000 euros que ganó, la joven está consiguiendo establecer su vida junto a Julen.

El tiempo en el reality no ha conseguido separarlos, sino todo lo contrario. Y así lo han mostrado en el último vídeo que ha subido la catalana a su canal de Mtmad. Ambos han contado que están pasando tiempo en familia conociendo a toda su familia política y formalizando su relación.

Siguiendo la tendencia de muchos otros influencers de Telecinco han grabado 'el tag del novio', respondiendo a todo tipo de preguntas sobre su relación. Al principio los dos se han deshecho en halagos del otro.

Pica ha asegurado que su pareja le da tranquilidad y que está muy agradecida de haberle encontrado. Y Julen ha apreciado la fortaleza que ha tenido en los últimos meses y como ha luchado por la relación.

Entre todas las preguntas y respuestas románticas, había una que ha despertado mucha curiosidad: sus planes de futuro. Los dos no ocultan que quieren seguir juntos mucho tiempo e incluso están abiertos a la posibilidad de la boda.

Ahora mismo, ni siquiera viven juntos: "Me gustaría porque he convivido con él, pero de momento así es la vida", ha confesado Sandra. Lo mismo ha dicho sobre un posible enlace: "Ahora no nos vamos a casar, no sé de donde os habéis sacado eso".

"No hay planes de boda ni de tener hijos", ha contestado tajante la ex de Tom Brusse a las preguntas. Los dos aseguran que quieren ser padres, "pero no ahora mismo". Jules está convencido de que podrán pasar por el altar algún día pronto.