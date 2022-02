Los votantes del PP prefieren pacto con Vox en Castilla y León y los del PSOE, la abstención para investir a Mañueco

Si fuera por los votantes del PP, la nueva investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León sería fruto de un acuerdo entre el PP y Vox y si de los votantes del PSOE dependiera, los procuradores socialistas deberían permitirle gobernar con su abstención, evitando un así un pacto con el partido de Santiago Abascal. Estas son las preferencias que arroja un barómetro del Instituto DYM realizado entre el 16 y el 20 de febrero, días después de las elecciones del pasado día 13.

Si diferenciamos por los votantes de los distintos partidos, el 50,7% de los del PP apuestan por un "acuerdo entre PP y Vox" para la formación de Gobierno, mientras que los de la formación ultra son los que más apoyan esta combinación, un 74,4%. Sólo el 14,2% de los votantes del PSOE se muestra a favor de ella.

La que apoyan mayoritariamente los votantes socialistas es que el PSOE permita con su abstención un Gobierno del PP. Así lo piensa el 53,1% frente al 28,1% de los votantes del PP que apuestan por ello. Sin llegar al porcentaje de los socialistas, la abstención del PSOE también es la opción favorita de los votantes de Unidas Podemos (45,6%) pero no para los de Ciudadanos, que, aunque por poco, son más a favor de un acuerdo PP-Vox (36,3 frente a 33,9%).

En este sentido, son los votantes del PP y mucho más los de Vox quienes contemplan mayoritariamente una coalición en Castilla y León. En términos generales, a la pregunta de "juntos en Gobierno de coalición", solo responde "sí" el 28,4%d de los encuestados, "no" el 55,8% y no sabe o no contesta, el 15,8%. Pero si se pregunta a los votantes del PP, el 59,8% responde que sí, como el 89,5% de los votantes de Vox. La mayor oposición se da entre los votantes de Unidas Podemos, pues el 92,3% responde que "no" a la coalición, y entre los del PSOE, con un 77,6% en contra. El 41,3% de los de Ciudadanos también lo está, aunque 39,8% responde que sí.

Vox, el mayor beneficiado

Acerca de las consecuencias en política nacional que tendría un acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en Castilla y León, los consultados consideran que Vox sería el más beneficiado. Al menos, hay muchos más que creen que sus resultados "mejorarían" a nivel nacional (43,8%) que los que piensan que empeorarían (24,1%) o "no tendrían ningún efecto" (16,1%).

Por el contrario, un pacto de esta naturaleza tendría más consecuencias malas que buenas tanto para el PP como para el PSOE, aunque sería un poco peor para los 'populares'. Según el barómetro, el 25,9% cree que los socialistas mejorarían resultados a nivel nacional con un pacto PP-Vox en Castilla y León y el 23,8%, que lo haría el PP. En cuanto a la penalización, el 41,9% cree que el PP los "empeoraría" y el 34,3%, que los empeoraría el PSOE.

Los efectos tampoco serían buenos para Unidas Podemos y Ciudadanos, porque un 42,6% y un 41,8% cree que 'morados' y 'naranjas' empeorarían resultados y solo que mejorarían un 12% y 6,7%, respectivamente.

Si no hay acuerdo de investidura y tienen que repetirse las elecciones, esto beneficiaría también particularmente a Vox, según señala el 32,6% de los encuestados. Después, al PSOE (31,3%), el PP 22,8%) y más atrás a los "partidos de la España Vacía", algo que cree el 14%.

El PP no cumplió expectativas

En términos generales, el barómetro del Instituto DYM muestra que los votantes creen que el PP no cumplió sus expectativas -"poco" o "nada"- al convocar las elecciones del 13 de febrero. Así lo piensa el 47,8% frente al 16,9% que cree que se cumplieron las expectativas "mucho" o "bastante". el 25,3% restante opina que se cumplieron "algo".

Sin embargo, hay claras diferencias entre votantes de distintos partidos. Los del PP aparecen prácticamente divididos entre quienes creen que se cumplieron algo las expectativas (34%), "poco o nada" (31%) o "mucho o bastante" (30,8%). El 51,8% de los votantes del PSOE cree que el PP cumplió sus expectativas "poco o nada" y un porcentaje aún mayor -el 59,2%- considera que el que ha sido el mayor perjudicado es Ciudadanos, que salió del Gobierno y perdió 11 de los 12 procuradores que obtuvo en 2019.