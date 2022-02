Comença el procés de desmuntatge de l'hospital de campanya annex a la Fe

El departament que dirigeix Ana Barceló ha explicat que el desmuntatge coincideix amb la "normalització progressiva" de la situació epidemiològica, l'entrada en vigor de la nova resolució que retira les principals restriccions i mentre es consolida el descens de casos.

Aquest centre, amb una superfície de 2.500 m2, va ser utilitzat també per a realitzar proves PCR diàries, fins a 700 en els moments més complicats de la pandèmia, i per a donar suport a l'activitat dels centres sanitaris en la campanya de vacunació.

Segons les dades facilitades aquest dilluns per Sanitat, els contagis de coronavirus s'han desplomat a 5.948 casos a la Comunitat Valenciana, un 49,8 per cent menys que la setmana anterior, mentre que els decessos descendeixen a set, mentre que, després del cap de setmana, els hospitals tenen un ingressat més però set llits UCI menys que el divendres.

En relació a la incidència acumulada a 14 dies de la Comunitat Valenciana, segons les dades d'aquest dilluns, ha caigut altres 165,38 punts el cap de setmana fins a situar-se en 1.056,12 casos per cada 100.000 habitants, per damunt de la mitjana nacional que és de 786,05 casos, segons l'última actualització del Ministeri de Sanitat.

Precisament aquest dilluns el president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar que la Comunitat Valenciana avança en la flexibilització de les restriccions contra la covid i deixarà d'exigir la presentació del passaport covid en tots els establiments a excepció de les residències de majors a partir d'aquest dimarts. Així mateix, s'eliminen restriccions en l'hoteleria, com la limitació del nombre de 10 persones en les taules i la separació entre aquestes de metre i mig.

TERMINI DE DESMUNTATGE

El passat 31 de gener es va fer públic que el Servici de Llicències Urbanístiques de l'Ajuntament de València havia plantejat donar la Conselleria de Sanitat Universal un termini de dos mesos per a desmuntar aquest hospital de campanya, que havia d'estar subjecte a la preceptiva llicència urbanística però per al qual no es va sol·licitar ni llicència ambiental ni la corresponent autorització administrativa per a l'execució de les obres, segons un informe conegut a l'octubre.

A l'inici de la pandèmia la Generalitat va anunciar la construcció d'hospitals de campanya a València, Alacant i Castelló, al costat dels principals hospitals de referència, en principi pensats per a acollir pacients positiu en Covid-19 amb poca complexitat, encara que estaven preparats per a adequar-se a qualsevol necessitat clínica.

Des de la seua construcció i fins a mitjan febrer de l'any passat, els tres hospitals de campanya de la Comunitat Valenciana havien atès a més de 200.000 persones i van ser desenvolupant diverses actuacions assistencials amb la finalitat d'alleujar la pressió assistencial hospitalària, sobretot en els moments més crítics de la pandèmia.

En aquest període s'han anat emmotlant a les necessitats assistencials de cada moment durant la pandèmia, acollint pacients lleus en cas de requerir ingrés hospitalari, o habilitant espais específics per a la realització de proves PCR o per a donar suport al personal d'Atenció Primària en les vacunacions tant de grip com de la covid-19.

Fins a febrer de 2021, prop de 300 persones de la Comunitat Valenciana havien ingressat en un hospital de campanya, pacients majors de 18 anys, no depenents, amb PCR positiva en covid-19 i que havien passat prèviament per un hospital d'aguts i es trobaven en fase de resolució de la malaltia.