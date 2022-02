La cuarta edición de La isla de las tentaciones empezó con una novedad principal: estaba protagonizada solo por cuatro parejas. Pero lo cierto es que no fue así, ya que una quinta relación se unió en el primer programa, y su aparición se ocultó por el pasado que la unía a otra de las parejas.

Rosario y Álvaro entraron poco más tarde al reality porque ella había tenido algo con Darío, novio por aquel entonces de Sandra. Sin embargo, y aunque empezaron con 'el cuchillo en alto', ni ellas ni ellos tuvieron problemas y entablaron amistades hoy en día irrompibles.

Pero el pasado de Rosario y Darío es innegable y, aunque no comentaron nada durante su paso por el programa, ahora la alicantina ha dado algunos detalles en su canal de Mtmad.

"Para mí, y para toda España, Darío es un chico guapísimo. Éramos muy jóvenes. Nos conocimos una noche de fiesta y después de eso empezamos a quedar", se sinceró. "Estuvimos liándonos un tiempo, pero se quedó ahí".

"Ni él quiso ir a más ni yo quise ir a más", aseguró. "A día de hoy no volvería a tener nada con él porque Sandra es una de mis mejores amigas, ni él volvería a tener nada conmigo".

Y es que ahora, ambas exnovias de Darío son muy amigas, tal y como Rosario reveló. "Con Sandra es con la que mejor me llevo porque nos gustan las mismas cosas y tenemos muchas cosas en común, aunque es verdad que a Gal·la la veo más", comentó. "No sabría decir si podría ser amiga de Tania, ya fui su amiga, pero a día de hoy vamos cada una a nuestra bola".

Y, con respecto a su ex, Álvaro, parece que la cosa sigue como lo dejaron en el último Debate de las tentaciones. "Después del reencuentro sí que me planteé retomar la relación. Pero es que es imposible y me da mucha rabia porque nos hacemos un montón de daño. Yo creo que él es más feliz sin mí y yo, desde luego, soy más feliz sin él. Yo tengo estabilidad emocional estando sola y estoy muy bien así", declaró.