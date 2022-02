Detingut per colar-se pel balcó a casa de la seua ex-parella per a tindre relacions sexuals a València

Les investigacions es van iniciar en tindre coneixement els agents que un home hauria infringit un orde d'allunyament sobre la seua ex-parella des de desembre de l'any passat. Pel que sembla, el sospitós s'hauria colat la passada nit de Cap d'Any pel balcó en el domicili de la seua ex-parella per a intentar mantindre relacions sexuals amb ella, extrem que no va arribar a consumar-se. A més des d'eixe dia s'ha posat en contacte amb ella i ha estat rondant pels voltants de la seua casa per a poder parlar amb ella.

Finalment els policies el van detindre com a presumpte autor dels delictes de violació de domicili i trencament de condemna. El detingut amb antecedents policials ha passat a disposició judicial.