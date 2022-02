Mediaset se le ha quedado pequeño y Melyssa Pinto. Después de pasar por Mujeres y hombres y viceversa, La isla de las tentaciones y Supervivientes, ahora se ha vuelto a poner delante de las cámaras, pero para ser actriz.

La ex de Tom Brusse ha dado el salto al cine para el corto Takbir, del director Jordi Calvet. Ella misma lo compartió este domingo en sus stories de Instagram, además de mostrar que compartía escena con los actores Macarena Gómez, Pedro Casablanc, Xenia Tostado, Dámaso Conde e Iván Hidalgo.

"Estoy supercontenta. Solo me he equivocado una vez en una escena y ha sido un poco vergonzoso. Pero todas las demás ha ido superbién, mejor de lo que me esperaba", comentó en sus redes sociales.

"Los actores me han arropado un montón y me siento superagradecida", aseguró. Y parece que así fue, pues sus compañeros de escena han compartido diferentes fotos con ella en sus redes sociales.