Mazón insisteix a demanar un congrés del PP i rebutja parlar de noms: "És moment d'escoltar als militants"

Així ho ha traslladat als periodistes després d'assistir a un acte empresarial a València, clausurat pel rei Felip VI, poc després del comunicat emès pel PP valencià a favor del congrés extraordinari per a "tancar aquesta crisi com més prompte millor" i "marcar lideratges forts".

Mazón ha assegurat que "tot" el PPCV està en la mateixa posició i ha insistit que "l'eixida havia i ha de ser urgent", per al que ha cridat a "passar el protagonisme" als militants en eixe congrés. "Nosaltres (els dirigents) també som afiliats", ha recordat.

A partir d'ací, ha confiat a poder reflotar el partit des de la unitat i "al més prompte possible", però no ha volgut entrar en si el nou lideratge passa per l'eixida de Pablo Casado o per l'elecció d'un altre baró 'popular' per a substituir-li.

El també president de la Diputació d'Alacant ha insistit així en què no és el moment de "parlar de noms, ni de càrrecs concrets o cadires", advertint que "no ajuda res per a eixe congrés d'unitat". "Ara toca construir", ha dit.

Preguntat per l'alternativa a Casado, ha assegurat que "això ho decidirà el partit" i ha repetit que el més important és la unitat i que eixa unitat es manifeste "clarament i al més prompte possible". Ha confiat, per tant, en el lideratge que puga eixir d'eixe futur congrés de "màxima unitat".

ANIRÀ A 'GÉNOVA' AQUEST DIMECRES

De cara a la reunió convocada per l'encara president del PP per a aquest dimecres 23, Mazón ha assegurat que li han citat "fa una estona" i que desconeix qui ha confirmat assistència. "Assistiré perquè sempre vaig quan em convoca el meu partit", ha recalcat.

A més, ha afirmat que s'acaba d'assabentar de la no assistència de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso -en no ser la líder del PP autonòmic-, i que no té "criteri sobre aquest tema".

I sobre la decisió de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de dimitir com a portaveu nacional del PP, el cap dels 'populars' valencians s'ha limitat a assenyalar que és una decisió personal i que sempre "cal respectar-les".