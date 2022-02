Alemania echa el freno al Nord Stream 2: ¿por qué es tan importante este gasoducto en la crisis sobre Ucrania?

Alemania ha cambiado hacia una postura mucho más dura frente a Rusia tras la firma por parte del Kremlin de la independencia de los territorios del Donbás. El canciller Olaf Scholz ha echado este martes el freno al gasoducto Nord Stream 2, que se ha convertido en un elemento clave en la crisis sobre Ucrania. ¿Qué es y por qué es tan importante? Es el gasoducto que tiene -o tenía- previsto Rusia con Alemania y Europa Central y del Este por el Mar Báltico a lo largo de unos 1.200 kilómetros y, lo que es más importante dada la situación actual, 'saltándose' a Ucrania. En teoría se gana rapidez y efectividad.

El elemento energético no solo es fundamental en el sentido estricto de que los europeos -sobre todo en el norte de la UE- puedan encender la calefacción, sino también como instrumento de coacción. Por ejemplo, si los 27 acuerdan imponer duras sanciones al régimen ruso, Putin podría cerrar el grifo del gas y eso sería un problema: más del 40% del gas natural que importa regularmente proviene de Rusia a través de la intrincada red de gasoductos y conectores.

En todo caso, el Nord Stream 2 sigue parado y se ha convertido en un elemento clave en la lucha geoestratégica entre Rusia y Estados Unidos. Biden dejó claro que si Putin ejecuta una invasión de Ucrania "no habrá más Nord Stream 2", porque Moscú también tiene bastante que perder si el proyecto sigue sin ponerse en marcha. El gas que Rusia no exporta, no lo cobra. Y la economía rusa no está para tirar cohetes. Alemania, dada la situación, se encuentra en una encrucijada y ya ha sido duramente criticada por su tibieza, tanto que el Gobierno ucraniano la ha acusado de ser "un estorbo" a la hora de tratar de resolver la crisis.

Scholz, en cambio, avisa de que Rusia "pagará un alto precio" si invade Ucrania. "Estamos en una situación muy complicada. Si hay una amenaza militar a Ucrania, no podemos quedarnos callados. Hay tropas en la frontera ucraniana y ello supone una grave amenaza para la seguridad europea y por eso es importante actuar juntos y hacer juntos lo que sea necesario", expresó en su momento el canciller. Hasta ahora ha evitado mencionar el papel del gasoducto, pero ha terminado por dar un paso muy relevante a nivel político: "No se dan las condiciones" para seguir adelante con el proyecto, avisó.

Parecía que con la salida de Merkel Alemania buscaría dar menos prioridad a la parte económica y más a la estratégica. La decisión de Scholz va de hecho en esa dirección. La entrada de los Verdes en el Gobierno es relevante para cambiar las tornas, porque el partido es muy crítico con la deriva de Rusia. También el SPD, que lidera el Ejecutivo, ha hecho gala de una posición más dura con el Kremlin, pero parece que la crisis ucraniana ha pillado al nuevo equipo todavía posicionándose y Scholz ve cómo Macron le adelanta por la izquierda en términos de liderazgo. El componente político, por tanto, se tornará decisivo. El Nord Stream 2 seguirá parado y Alemania se mantiene inmersa en las dudas. ¿Le saldrá bien la jugada?