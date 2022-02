Los dos acusados del crimen del extronista niegan su participación y uno de ellos declara que iba "muy ebrio"

Asimismo, en la sesión de este martes del juicio, que se juzga por un tribunal popular, han comparecido como testigos los otros dos procesados por esta muerte, dos mellizos que al tener 16 años en el momento de los hechos están siendo encausados por un Tribunal de Menores, y que se han negado a declarar. Esa noche había un quinto joven que no ha sido procesado.

La Fiscalía pide 15 años de prisión para cada uno de los acusados por un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad al haber participado en como "una manada detrás de su presa" en la muerte de Daniel, mientras que la acusación particular eleva a 25 los años del cárcel solicitados al considerar que fue "una cacería sin escapatoria" ya que "lo persiguieron, lo golpearon con ensañamiento, lo acorralaron, lo sujetaron y le apuñalaron por la espalda y con esa sujeción y acorralamiento le propinaron una puñalada mortal" en el corazón. Pide otros cinco años por el robo del reloj.

Sin embargo, Antonio, el primero en declarar, ha negado cualquier participación suya ni en la persecución, ni en los golpes ni en el apuñalamiento ni haber visto nada más allá del cuerpo de Daniel tendido en el suelo y que sus amigos le dijeran que había habido "una pelea".

Según cuenta, comenzaron la noche bebiendo güisqui, unas dos copas cada uno, en un bajo. Luego se marcharon a un local de ocio y ha afirmado que él no habló con Daniel "en ningún momento" y que tampoco sabe si lo hicieron sus amigos porque no les prestaba atención. Hizo una foto que subió a las redes en la que iban con la misma ropa con la que luego fueron detenidos.

Tras tomar una consumición en el local salieron a la terraza con otros amigos y uno de los mellizos le hizo una señal para que le siguiera. Entonces, según su relato, vio a sus amigos correr y fue "por si les había pasado algo". Fiscalía mantiene que todos le propinaron "puñetazos" hasta que la víctima cayó en unas escaleras, aunque pudo levantarse hasta que en un paso de peatones fue de nuevo alcanzado y apuñalado.

Sin embargo, Antonio ha afirmado que él se quedó en las escaleras y no pasó de allí, por lo que no vio ningún golpe porque les tenía "lejos", pero sí vio el cuerpo tumbado de Daniel. Al regresar sus tres amigos -"seguro que eran tres"- les preguntó qué había pasado y le replicaron que "una pelea". A continuación intentó entrar con uno de los mellizos en los pubs pero no les dejaron y se marcharon a "orinar" al descampado donde fueron detenidos. El otro hermano y Francisco Manuel ya estaban allí, ha señalado.

NIEGAN LLEVAR NAVAJA

También ha negado llevar navaja, ha asegurado que desconocía si sus amigos la portaban y tampoco ha reconocido las que la policía encontró escondidas en el descampado donde fueron detenidos. También ha negado haberle quitado el reloj y le móvil.

Por su parte, Francisco Manuel ha afirmado que en ningún momento golpeó, ni persiguió ni acorraló ni apuñaló a Daniel, que nunca ha llevado navaja y desconocía si sus amigos la llevaban, y que tampoco cruzó la avenida donde quedó el cuerpo de la víctima tras la agresión ni le robó su móvil o el reloj.

Además, ha insistido en varias ocasiones que esa noche iba "muy ebrio" porque se bebieron media botella de güisqui en el bajo, luego "unas cuantas copas" en el local y se fumó cinco o diez porros. Por ello, ha señalado que no recuerda si habló con Daniel ni dónde fue la pelea ni dónde estaba Antonio, aunque ha señalado éste fue el primero en llegar al descampado pero no se acuerda si estaba solo.