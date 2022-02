Felip VI lloa l'adaptació dels empresaris durant la pandèmia: "Heu sigut un exemple per a tots"

"Heu sigut un exemple per a tots en aquesta situació inèdita", ha asseverat durant la clausura de l'assemblea general de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), celebrada a L'Alqueria del Basket amb representants del sector com el president de Mercadona, Juan Roig, i institucionals com la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, i el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Felip VI ha comparat els valors que comparteixen els empresaris i els esportistes en un marc com aquestes instal·lacions dedicades al bàsquet. Tots dos, ha destacat, es caracteritzen per una "gran voluntat de treball" i dedicació, "i saben molt bé el que significa assumir riscos i treballar en equip".

"Són dos professions respectades i admirades per tots; especialment, en un moment tan complex, encara amb les conseqüències derivades de la pandèmia", ha subratllat, per a ressaltar que és "admirable la seua capacitat d'adaptació i flexibilitat".

Així ha recordat el monarca com van adaptar les empreses espanyoles la seua producció per a cobrir les necessitats a l'inici de la covid-19, però també com van fer "tot el possible" per a mantindre els llocs de treball. "Perquè éreu conscients de les famílies que hi havia darrere d'ells", ha emfatitzat.

Com a balanç, ha assenyalat que des de l'inici del seu regnat, "i també com a príncep", ha pogut conéixer responsables de moltes pimes espanyoles i comprovar la "bona representació" de la Comunitat Valenciana en elles. Per açò ha felicitat AVE pels seus 40 anys d'història i ha animat l'entitat a seguir treballant per a redundar en una millora de la societat, destacant com a clau el diàleg i la col·laboració públic-privada.

SUPORT DE LA CORONA

En aquesta línia, Felip VI ha aplaudit la "constant dedicació" d'AVE en ser una entitat interlocutora amb altres institucions per al desenvolupament econòmic i social, per la qual cosa ha assegurat que molts d'aquests empresaris són "un clar exemple" de la seua implicació amb la societat.

"Sempre podreu comptar amb el suport de la Corona", ha dit en finalitzar un discurs en el qual també ha destacat la seua visita prèvia a l'Institut Tecnològic de l'Embalatge, Transport i Logística (ITENE) a Paterna perquè "el seu compromís amb la investigació és un magnífic exponent de la innovació i el progrés de la Comunitat Valenciana".