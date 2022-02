Noemí Salazar ha compartido, con preocupación, varias imágenes del herpes zóster que padece en la cintura, una erupción de sarpullido que surge a causa del virus de la varicela-zóster.

La exconcursante de GH VIP ha acudido a sus stories de Instagram para publicar los efectos de la también llamada culebrilla: "No me paso mucho por aquí porque me encuentro mal. Me ha salido el herpes zóster por la zona de la cintura".

"Me pica muchísimo. Tengo la tripa fatal", ha expresado la joven, que no es la primera vez que atraviesa esta situación, pues hace ocho años también le salió una erupción por este motivo.

Noemí Salazar muestra su herpes zóster. INSTAGRAM

"Me salió en una época en la que tenía mucho estrés y estaba muy nerviosa", ha explicado, aclarando que actualmente todavía tiene que aprender a "gestionar un poco más los nervios".

Salazar ha advertido que "sin tratamiento", este herpes "puede ser peligroso y es muy contagioso". "Empecé con una ampollita pequeña y ahora tengo la tripa fatal", ha zanjado.