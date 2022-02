Rebeca García, nova presidenta de l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena

Per a García, assumir la presidència de l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena suposa "un repte molt important". "Durant els últims cinc anys en què Emilio ha estat al capdavant, l'Associació ha crescut exponencialment, i ha sabut superar obstacles com el de la pandèmia replantejant les estratègies de comunicació", ha apuntat en un comunicat.

La nova presidenta assegura que, durant el seu mandat, seguiran defenent "on siga necessari els interessos generals de la zona respecte al nou plec de condicions de la DO Cava, que no contempla la denominació de 'Requena' a aquesta subzona, la qual cosa és fonamental per a seguir apostant per la diferenciació i la qualitat en un mercat tan exigent com el dels vins escumossos, on ens hem guanyat un merescut prestigi durant les quatre últimes dècades".

Amb un volum de vendes anual que supera els deu milions de botelles de cava i un significatiu augment de les exportacions, la nova junta directiva de l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena treballa en un pla estratègic per als pròxims anys que passa pel fiançament de les accions en l'àmbit local, la promoció dels productes a nivell nacional i la participació en esdeveniments de caràcter internacional en aquells països on els caves valencians tenen major presència.