La futura Llei d'Igualtat valenciana obligarà les contractants amb bretxa salarial a aplicar plans per a reduir-la

Així ho ha anunciat Oltra hui a València, on ha precisat que les empreses "que vullguen contractar amb l'Administració o rebre fons públics, hauran de fer públiques les seues taules salarials" i "si hi ha un desviament injustificat de més del 5% entre el salari que perceben les dones i els homes, hauran de fer plans per a revertir eixa bretxa salarial" amb mesures específiques acordades amb el comité d'empresa, ha explicat Oltra.

La vicepresidenta ha assistit a l'acte organitzat per l'Associació d'Empresàries, Professionals i Directives de València (EVAP) a les portes de l'Ajuntament de València, amb motiu de la celebració del Dia per la Igualtat Salarial per a seguir "reivindicant que, a igual treball igual salari". Una cita a la qual també ha anat l'alcalde de València, Joan Ribó.

La futura llei d'Igualtat se sustentarà en quatre pilars o eixos bàsics: redistribució i igualtat d'oportunitats; reconeixement dels drets; democràcia, paritat i representativitat; i polítiques vinculades a les masculinitats igualitàries.