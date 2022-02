Sanitat comença a citar als centres de salut els menors pendents de vacuna després d'acabar la fase als col·legis

Les citacions per als centres de salut han començat a realitzar-se des d'aquesta setmana per part del departament que dirigeix Ana Barceló. A més, les famílies també poden sol·licitar cita en atenció primària per a vacunar els seus fills que encara no estiguen immunitzats.

En el cas de menors que s'hagen contagiat cal deixar transcórrer un termini de huit setmanes per a rebre la dosi pendent, recorda la Conselleria de Sanitat.

SEGONA DOSI

La segona dosi de la vacuna contra la covid a l'alumnat de 9 a 11 anys, així com al d'Educació Especial, va començar a administrar-se als centres educatius des del passat 10 de febrer.

En aquesta segona fase, els alumnes que van rebre la primera dosi de la vacuna al desembre, tant de Centres d'Educació Especial com de les edats compreses entre els 9 i els 11 anys, que complien les condicions per a rebre la segona, així com tot l'alumnat al qual, per diferents motius, no se li va poder administrar en el seu moment la primera dosi, podien vacunar-se als centres educatius en horari lectiu a partir d'eixa data.

Una vegada conclosa eixa fase, l'alumnat de 5 a 8 anys que haja de rebre la segona dosi, així com tot l'alumnat que, per diferents casuístiques no va poder vacunar-se al seu centre educatiu, comença ara a ser informat per la Conselleria de Sanitat per a procedir a la seua vacunació als punts establits per a la població en general.

A la Comunitat Valenciana la població pediàtrica a vacunar és de 352.220 menors de 5 a 11 anys, dels quals, a data de 19 de febrer, segons les dades del Ministeri de Sanitat, 232.441 ja han rebut almenys la primera dosi, és a dir, el 66,0 per cent, i 24.941 amb la pauta completa, el 7,1%, encara que fonts de la Conselleria de Sanitat han assegurat a Europa Press que hi ha hagut un problema amb la càrrega de dades, que s'està parlant amb el Ministeri per a solucionar-lo i que la xifra està, igualment, per damunt de la mitjana, que és del 13,6%.

D'acord amb les dades que arreplega el Ministeri, la Comunitat Valenciana se situa en quasi deu punts per damunt de la mitjana nacional en primera dosi pediàtrica administrades (al conjunt d'Espanya és del 56,9) mentre que en el percentatge de segona vacuna és la penúltima en el país, només per darrere de Balears (6,6% de la població pediàtrica amb pauta completa). No obstant açò, el departament de Barceló subratlla que hi ha un decalatge en les dades ja que en aquest apartat també l'autonomia està per damunt de la mitjana i s'està en procés de correcció.

Segons les dades de la Conselleria de Sanitat, a data de 23 de gener, abans de l'inici de la segona fase, més de 215.000 escolars havien rebut la vacuna contra la covid-19: 26.050 a Castelló, 76.314 a Alacant i 113.277 a València.

Una vegada represa la immunització després del Nadal s'havien administrat 107.896 dosis pediàtriques, la majoria, 92.834, a menors d'entre cinc i huit anys, la franja en la qual es va centrar en eixe moment el procés. Altres 15.062 dosis es van administrar a menors d'entre 9 i 11 anys que no l'havien rebut en la primera fase.