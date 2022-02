El PPCV demana un "congrés extraordinari i urgent" per a tancar la crisi del partit "com més prompte millor"

20M EP

NOTICIA

Les estructures del PPCV han demanat un "congrés extraordinari i urgent" per a "tancar aquesta crisi com més prompte millor" i han apostat per "donar veu als militants" per a "marcar lideratges forts que porten el PP al Govern d'Espanya i que contribuïsquen al canvi pel qual estem treballant a la Comunitat Valenciana".