Lo que opina Morad de pagar a Hacienda siendo rico: "Me encanta ganar dinero legal"

El cantante Morad ofreció este domingo, por primera vez, una entrevista al programa Lo de Évole, donde habló de sus inicios en la música, de su adolescencia y su música, así como de temas sociales como los menas, el racismo y, también, los impuestos.

La música de este rapero no se vende en discos físicos, por lo que todos sus ingresos vienen de bolos, conciertos y de plataformas como YouTube. Aun así, Morad se atrevió a dar una cifra de lo que ha llegado a cobrar en un año sin sacar disco: un millón de euros o "un millón y algo".

Ante esta declaración, Jordi Évole no perdió la oportunidad de preguntarle sobre sus pagos a Hacienda y lo que él pensaba de pagar impuestos: "Cuando era niño, me acuerdo que intentábamos coger una camiseta y ahora pago todos los meses a Hacienda", explicaba el cantante.

"Yo nunca he cotizado y para una vez que puedo cotizar hasta el máximo legal, me siento bien ganando dinero legal, me encanta", continúa el rapero, que cree que esta contribución es algo bueno para el país donde vive, para que "vaya al médico, que es público y para las escuelas públicas", como se recoge en La Sexta.

Estas afirmaciones las hace también en sus canciones, como en el tema BZRP Music Sessions #47, donde canta: "No tenía para entrar en las tiendas, dudo que ese mundo tú ya lo entiendas. Me tenía que robar todas las prendas, ahora pago todos los meses a Hacienda".