Michael Bublé y Luisana Lopilato anuncian que están esperando su cuarto hijo en su último videoclip

Aún no se ha estrenado y, sin embargo, su gran sorpresa ya ha sido desvelada. En mitad de fuertes rumores de crisis de pareja, Michael Bublé y Luisana Lopilato han decidido lo contrario: mostrarse más unidos que nunca. Y, además, con un pan debajo del brazo, porque anuncian que van a tener su cuarto hijo en común en mitad de una canción cuyo título, I'll Never Not Love You, es una declaración de amor gigantesca: "Yo jamás no te amaré".

Este mismo martes día 22, a las 16.00 horas de la tarde, se estrena en Youtube el videoclip que el cantante canadiense de 46 años y la actriz argentina de 34 han grabado no solo como parte de su trabajo sino para dejar constancia de que aún se quieren y que han dejado atrás cualquier presumible problema marital (o aquella vez que Internet acusó al músico de malos tratos por un vídeo y que la propia Lopilato tuvo que decir que no y que se relajasen buscando cosas que no son).

Tal y como han venido publicitando, este nuevo videoclip es la continuación de otro anterior, titulado Haven't Met You Yet (No te había conocido todavía), publicado hace una década. "Haven't Met You Yet fue el hermoso comienzo de un amor verdadero. Diez años después, la historia continúa en la increíble secuela, I’ll Never Not Love You. 22.2.22", ha escrito el músico en sus redes sociales junto al cartel que han preparado para el videoclip y que toma claramente como referencia, desde la tipografía hasta los personajes, a la película Casablanca.

“Haven't Met You Yet" was the beautiful start of a true romance. 10 years later, the story continues in the extraordinary sequel “I’ll Never Not Love You” 2.22.22 pic.twitter.com/qZY7dFIcel — Michael Bublé (@MichaelBuble) February 19, 2022

222 the #angelnumber represents love, companionship, a reminder that you're on the right path. The story continues 2.22.22 pic.twitter.com/g7ZQxQzZjR — Michael Bublé (@MichaelBuble) February 17, 2022

En los breves clips que por ahora han dejado ver, se les puede ver encontrándose en un supermercado bajo el título "Como empezó todo...", mientras que cuando en el tráiler del videoclip aparece "Como va ahora..." los puntos suspensivos se alargan y nunca se llega a ver nada. Exceptuando porque varias fotografías del rodaje ya han mostrado en nuevo embarazo de Luisana.

Tal y como explican desde TMZ, donde han conseguido los segundos finales del videoclip, la pareja no solo anunciará el embarazo de su cuarto hijo (Noah, el primogénito, nació en agosto de 2013; el 22 de enero de 2016 el segundo, Elías; y en julio de 2018, su hija, Vida) sino que recreará muchas más películas como Titanic, El diario de Noah o La princesa prometida.

El propio Bublé ha explicado, sin revelar más detalles, cómo se le ocurrió el vídeo. "Hace muchos años ya se pudo ver a mi esposa con una canción que yo había compuesto para ella, donde la encontraba en un supermercado. Y al final de aquella canción se descubría que era solo un sueño. Así que tuve esta idea: ¿por qué no puedo hacer la secuela?", comenzó explicando el artista en sus redes.

"Entonces, al final del video, en un giro a lo M. Night Shyamalan, en lugar de ver personas muertas, nos damos cuenta de que, una vez más, yo mismo imaginé todo esto, era mi fantasía. Mi esposa y yo hemos vivido, creo, las escenas más románticas del cine y recreado algunos de los mejores momentos de la historia del séptimo arte, y les rendimos homenaje, porque nos encantan. Y, al final del video, descubres una vez más que estoy soñando despierto", afirmó.