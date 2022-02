Cel buidat, ratxes molt fortes de vent a Castelló i temperatures de fins els 20ºC a València

Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), aquesta jornada, a més, les temperatures mínimes no patiran canvis i les màximes aniran en descens a Alacant mentre que pujaran a l'interior de la meitat nord, on seran anormalment altes per a l'època de l'any. Així, Alacant registrarà una mínima de 10ºC i una màxima de 18ºC; Castelló, de 6 i 18ºC; i València, de 8 i 20ºC.

El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals per a hui és extrem a l'interior nord de Castelló; alt al litoral de Castelló; i baix-mitjà a la resta de l'autonomia.