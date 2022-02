La desastrosa cita de Katherine y Jorge en 'First dates': "Ni aunque fueses la última Coca Cola del desierto..."

Lo que mal empieza, mal acaba... o eso debieron pensar Katherine y Jorge durante su cita en First dates, donde se demostró que el equipo del programa de Cuatro a veces no acierta con las parejas.

El primero en llegar fue el zamorano, que le confesó a Carlos Sobera que "en el amor me ha ido pichí pichá", y donde también le contó que una de sus grandes aficiones era hacer surf en Fuerteventura: "Es donde encuentro paz y tranquilidad".

El presentador le advirtió: "Te voy a presentar a la mujer de tu vida, espero que tengáis muchos hijos y surfeéis juntos. Viene como un tsunami y te va a gustar...". Pero Sobera no podía estar más equivocado...

La colombiana afincada en Madrid se definió como una persona con carácter que "te puedo tratar de mil amores, pero si me sacas el mal humor, lo puedo hacer de mil demonios". Y eso fue lo que sucedió cuando Jorge ni se levantó para saludarla.

Katherine, en ‘First dates’. MEDIASET

A Katherine tampoco le gustó la forma de vestir del administrativo porque "yo voy un poco más elegante porque él lleva una camisa vaquera, no se ha preparado un poco la cita".

Sobera les llevó a la mesa a cenar, pero ambos no consiguieron encontrar puntos en común como para querer seguir conociéndose en futuras citas, algo que reflejaron en la decisión final.

Jorge y Katherine, en ‘First dates’. MEDIASET

"Me lo he pasado muy bien, me ha encantado conocerla, me parece que es una chica superespecial, pero el tema de la distancia y los hijos –él quería tener y ella no- se me ha atravesado y ha pesado más lo negativo que lo positivo", reconoció el zamorano.

La colombiana tampoco quiso tener una segunda cita con Jorge: "No, aunque fuera la última Coca Cola del desierto saldría con él". Eso sí, "le agradezco que haya sido sincero, pero llevamos caminos diferentes".