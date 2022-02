Lali Espósito visita 'La Resistencia' y le regala a Broncano una caja con artículos sexuales

Tras visitar hace dos semanas a Pablo Motos en El hormiguero, Lali Espósito continuó su ruta por programas televisivos en España acudiendo a La Resistencia para presentar su nuevo single, Como tú.

La argentina dio paso al videoclip, pero en el teatro comenzó a sonar la música y tanto la invitada como Broncano no dudaron en ponerse a bailar: "¡Páralo!", exclamó el presentador al ver como se le iban los pies.

"Estabas poseído, no sabía que tenías ese movimiento pélvico", le dijo Espósito al verle. "Esa canción me ha sacado lo más fuerte, viene directamente del demonio. No me acordaba de que había público", le contestó el conductor del programa de Movistar.

Como no podía ser de otra manera, la invitada le llevó unos regalos a Broncano, pero lo que no se esperaba el presentador era que fueran unos juguetes sexuales relacionados con el sadomasoquismo.

La argentina le dio primero un látigo y unos dados sexuales con posturas: "Esto no es sado, solo es para jugar con alguien", le explicó la cantante antes de que se pusieran a usarlos los dos.

Por último, le entregó una especie de ropa interior de cuero que, al verlo, Broncano exclamó: "Esto es por delante Rusia y, por detrás, Ucrania", pero terminó probándoselo: "Me va a quedar increíble".

Pasión por Mecano

Espósito también le desveló al presentador cuál era una de las canciones que le habían marcado a lo largo de su vida, Club de navajas de Mecano, que no dudó en cantar y en contarle una curiosa anécdota que le pasó por la calle: "Creí ver a Ana Torroja, pero me confundí y la señora a la que grité pensó que le iba a robar".