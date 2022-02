La 'dulce bienvenida' a 'El intermedio' de Wyoming a Sandra Sabatés: "¡Ojalá vuelvas a dar positivo!"

Hace justo una semana, Sandra Sabatés se conectaba por videollamada con Wyoming en El intermedio para anunciar que había dado positivo por covid y, por tanto, no acudiría al espacio de La Sexta, donde le sustituyó Andrea Ropero.

La presentadora volvió este lunes a compartir la mesa del programa con el madrileño: "Qué alegría volver a verte en persona, aquí estoy de vuelta", afirmó Sabatés, mientras que Wyoming señaló: "No te había visto, cuanto me alegro".

"Que conste que nunca me creí eso del positivo que diste porque no he visto una persona más negativa en la vida. No te has reído jamás con ninguno de mis chistes", comentó el presentador.

La catalana le explicó que "esto es el personaje, para que haya un equilibrio entre el humor y la seriedad, pero yo te tengo mucho cariño Wyoming. En el fondo me haces gracia, pero en el fondo, fondo... en la despedida".

"Tampoco te vengas arriba que te conozco...", añadió entre risas la presentadora. El madrileño, entristecido, solo acertó a responder: "¡Ojalá des positivo otra vez!", mientras su compañera le 'ignoraba' y daba comienzo al programa del día.