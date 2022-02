El hormiguero comenzó la semana con una triple visita, la de Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez, que presentaron en el espacio de Antena 3 la película Competencia Oficial, que se estrena el 25 de febrero.

Los actores le explicaron a Pablo Motos que el filme consiste en una sátira sobre el mundo del cine. Esta que gira en torno a la competición que se desata entre dos reconocidos actores dirigidos por una excéntrica directora.

Además, Antonio Banderas recibió su tarjeta de El Club Platino del programa al ser su décima visita a las hormigas Trancas y Barrancas: "Con esto me puedo comprar un coche, ¿no?", afirmó al recibirla.

El presentador quiso saber si sus invitados veían lo que se publicaba de ellos: "No leo casi nada de mí misma, ni lo bueno ni lo malo. Empecé desde muy joven, cuando todavía no teníamos el peligro de las redes sociales", afirmó la actriz."

"El éxito es este país es muy difícil de explicar, te conviertes en sospechoso, como si escondieras algo", reconoció Banderas. Martínez añadió que "en Argentina suele pasar lo mismo, piensa que detrás de los éxitos hay algo escondido".

El valenciano también quiso charlar con sus invitados sobre sus manías y sus rituales antes de actuar: "Antes tenía muchas supersticiones y sigo teniendo alguna, pero a los 25 o 30 años vi que se estaba desmadrando de tal manera que paré porque sino a los 50 no sabía como iba a estar", admitió Cruz.

"Cada vez eran más y, como que me gustaba tenerlas. Pero me empezaron a robar mucha energía y paré. Aun así, si alguien me viera cuando estoy preparándome mis personajes, desde fuera pensarían que estoy mal de la cabeza, pero allá cada uno con su método", confesó la invitada.