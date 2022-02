Las lágrimas de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio al anunciar la noticia de su embarazo a su familia

"La felicidad crece cuando se comparte". Con estas emotivas palabras ha resumido Violeta Mangriñán el carrusel de emociones que sintió al anunciar la noticia de su embarazo a sus familiares y a los de su pareja, Fabio Colloricchio.

La influencer valenciana ha publicado en Instagram un vídeo que recoge las reacciones de sus seres queridos al saber que esta y su pareja cuentan los meses para estrenarse como padres.

"Faltan algunas reacciones de personas a las que amo, pero no pude grabar porque no me aguanté y las llamé a las pocas horas de enterarme de que estaba embarazada, y por supuesto, la persona más importante de mi vida, mi hermana, que tampoco aparece porque fue la primera en conocer la noticia", ha escrito.

En las imágenes, la pareja se muestra emocionada, e incluso con lágrimas en los ojos, al anunciar la buena noticia. "Me desmayo", "qué preciosidad de vídeo y de familia", "he llorado" o "qué bonito" son algunos de los mensajes que han recibido en el tablón de comentarios.