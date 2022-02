Cvirus.- Publicada en el DOGV la resolució que elimina la majoria de restriccions

Així mateix, s'eliminen restriccions en l'hoteleria, com la limitació del nombre de 10 persones en les taules i la separació entre aquestes de metre i mitjà. "Demà comença un nou temps", ha assenyalat el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Així ho ha anunciat Puig després de la celebració de la reunió de la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la covid-19, on s'ha decidit avançar a aquest dimarts la relaxació de les restriccions.

Amb aquesta nova actualització, el certificat covid només s'exigirà en residències de majors i centres socials per acollir població "especialment vulnerable i on el virus ha produït una major letalitat".

Respecte a la sol·licitud d'aquest document per a accedir a residències i centres socials, el 'president' ha assenyalat que es demanarà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) l'autorització per a mantindre la mesura a partir del 28 de febrer, data fins a la qual ja havia sigut autoritzada.

També es manté l'obligatorietat d'usar la mascareta en interiors i en exteriors quan hi haja aglomeracions, així com la prohibició de fumar en les terrasses, amb l'objectiu d'evitar un risc major de propagació del virus i de convertir altres persones en fumadors passius.

No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l'aire lliure, quan no es puga respectar la distància mínima interpersonal de, almenys, 2 metres. Així mateix, tampoc es permet fumar en les terrasses dels establiments que desenvolupen activitats d'hoteleria, restauració i oci i entreteniment.

Aquesta limitació serà aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, pipes o similars inclosos cigarrets electrònics o vapeo en espais a l'aire lliure o tancats.

MASCARETES

En concret, l'ús de la mascareta serà obligatori en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic i en els esdeveniments multitudinaris que tenen lloc en espais a l'aire lliure, quan els assistents estiguen dempeus.

Si estan asseguts, serà obligatori quan no es puga mantindre una distància de seguretat d'almenys 1,5 metres entre persones, excepte grups de convivents.

També serà obligatòria en els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, metro o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

En espais tancats de bucs i embarcacions, serà obligatòria quan no es puga mantindre la distància de seguretat d'1,5 metres, excepte grups de convivents.

Com a excepció, es troben aquells llocs o espais tancats d'ús públic que formen part del lloc de residència dels col·lectius que allí es reunisquen, com són les institucions per a l'atenció de persones majors o amb diversitat funcional, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reunisquen característiques similars, sempre que aquests col·lectius i els treballadors que allí exercisquen les seues funcions, tinguen cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80% amb pauta completa i de la dosi de record, acreditat per l'autoritat sanitària competent.

Aquesta última excepció no serà aplicable als visitants externs, ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb diversitat funcional, ja que en aquest cas si és obligatori l'ús de la mascareta.

ESTABLIMENTS

Els establiments, instal·lacions, locals i espais oberts al públic hauran d'assegurar en la mesura del possible, que en l'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais es respecte la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.

En la mesura del possible, s'establiran itineraris per a dirigir la circulació de la clientela i persones usuàries i evitar aglomeracions, tant en l'interior com en l'exterior, i previndre el contacte entre elles.

La utilització dels ascensors i muntacàrregues exigeix l'ús obligatori de la mascareta per part de totes les persones ocupants. Les instal·lacions hauran de ventilar-se a través de mitjans naturals o mecànics, que permeten la renovació de l'aire en totes les dependències interiors.

En les condícies, vestuaris, provadors, sales de lactància o similars, per part de la clientela, personal visitant o persones usuàries, es procurarà mantindre la deguda distància de seguretat d'1,5 metres.

Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels referits espais garantint sempre l'estat de salubritat i higiene dels mateixos. Pel que respecta, concretament, a establiments d'hoteleria i restauració: l'ús de mascareta a l'interior del local serà necessari quan no s'estiga consumint i es permetrà l'ús de la barra per al consum sempre que siga mantenint la distància interpersonal de seguretat.

Així mateix, el ball es realitzarà amb ús obligatori de mascareta, sense possibilitat de consum d'aliments i beguda durant el mateix i es permetran les actuacions professionals de grups musicals i disc jockey, assegurant ventilació suficient i una distància de seguretat de, almenys, 2 metres entre músics i públic, en el cas de cantants i instruments de vent, així com karaokes amb ús obligatori de mascareta.