El Consejo de Ministros de este martes aprobará la prórroga de los ERTE diseñados para hacer frente a la Covid-19 hasta el próximo 31 de marzo. La extensión está pensada para que las empresas que necesiten seguir acogidos a este mecanismo a partir de abril tengan tiempo para adaptarse al nuevo esquema de ERTE aprobado el mes pasado en la reforma laboral, pese a que la intención inicial del Ministerio de Trabajo era poner en marcha ya este nuevo diseño. Estas son las claves de la prórroga de los ERTE.

¿Tendrán que solicitarse de nuevo?

No. Las empresas que sigan en ERTE a 28 de febrero no tendrán, en principio, que volver a solicitar el expediente para mantener la suspensión parcial o total de sus trabajadores, sino que la prórroga será automática y tendrá vigencia durante todo el mes de marzo.

¿Qué ocurrirá a partir del 1 de abril?

Durante el mes que se extenderá el actual esquema de ERTE, las empresas que así lo necesiten tendrán que preparar la documentación para pasar a partir de abril a alguno de los dos tipos de ERTE recogidos en la reforma laboral. Son dos las clases de expediente: el diseñado para hacer frente a dificultades económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), o el de fuerza mayor, al que podrán acogerse los negocios especialmente afectados por las restricciones o las prohibiciones aún en vigor.

¿En qué condiciones quedan los trabajadores en marzo?

Durante este mes de transición, para los trabajadores no habrá cambios: seguirán manteniendo el derecho a percibir el 70% de su sueldo y no consumirán tiempo de paro. Además, seguirán vigentes las medidas extraordinarias que prohíben el despido durante unos meses so pena de tener que devolver todas las ayudas, así como la prohibición de hacer horas extra y repartir dividendos mientras el ERTE siga en marcha.

¿Se mantienen todas las ventajas para las empresas que sigan en ERTE?

No, las que mantengan en marcha los expedientes de la Covid durante el mes de marzo verán reducidas las exoneraciones que han disfrutado hasta ahora en el pago de las cuotas de sus trabajadores. Las compañías que pongan en marcha planes de formación para sus empleados tendrán una exención del 60% de estas cuotas, frente al 80% del que disfrutaban hasta ahora. Y, para las que no formen a sus trabajadores, la exoneración será del 20% en empresas de diez o más trabajadores y del 30% en negocios de diez trabajadores o menos, 20 puntos menos que en el esquema vigente hasta ahora.

¿Qué pasa con los ERTE diseñados para dar apoyo a las empresas afectadas por el volcán de La Palma?

Estos expedientes, creados hace unos meses específicamente para afrontar las consecuencias de la erupción del volcán Cumbre Vieja, son la excepción. En principio, ese esquema se prorroga tal cual está y no experimenta ningún cambio en sus ventajosas condiciones, que permiten a las empresas beneficiarse de exoneraciones del 100% en el pago de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y del 90% en el caso de limitación. Esta prórroga se aprobará hasta el 30 de junio, con posibilidad de alargarla si fuera necesario.

¿Hay algún sector que tenga alguna particularidad?

Sí: las agencias de viajes. El Gobierno pondrá en marcha por primera vez el nuevo Mecanismo RED contenido en la reforma laboral para facilitar un esquema específico de ERTE a estas empresas, aunque aún no hay fecha para ello y ese sector, por el momento, podrá seguir acogiéndose a los ERTE Covid durante el mes de marzo como el resto de las empresas. El nuevo Mecanismo RED también respeta las principales ventajas para los trabajadores de los actuales expedientes: los afectados cobrarán, hasta que se reincorporen a su puesto, una ayuda equivalente al 70% de su salario -hasta un tope de algo más de 1.200 euros- y no consumirán tiempo de paro.

¿Qué condiciones tendrán esos ERTE especiales para agencias de viajes?

Las ventajas para las agencias que tengan que acogerse a estos expedientes son menores que las que han disfrutado hasta ahora con los ERTE especiales para la Covid. La reforma laboral recoge que las empresas que se acojan al Mecanismo RED sectorial tendrán una exención del 40% en los costes laborales de cada trabajador y estarán obligadas a realizar actividades de formación para ellos. Eso sí: el nuevo mecanismo permite que las empresas que se acojan a él traspasen trabajadores a otras compañías mediante su recualificación, y para incentivar estas recolocaciones las empresas de destino podrían beneficiarse de una bonificación del 50% de las cuotas a pagar por el empleado durante los primeros seis meses de contrato.