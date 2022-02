La pulla de un concursante de 'La ruleta de la suerte' al Benidorm Fest: "Compro la 'E' de 'Eurotongo'"

La polémica del Benidorm Fest sigue coleando. Y es que parece que Rigoberta Bandini y Tanxugueiras continúan en el imaginario colectivo como uno de los robos más sonados de España en Eurovisión, y aún hay personas dolidas por el resultado final de esta preselección.

Es el caso de Álex, un joven que acudió este lunes a La ruleta de la suerte y aprovechó para lanzar una pulla a RTVE y al Benidorm Fest, aunque para ello contó con la inestimable ayuda de Jorge Fernández.

Durante uno de los paneles, el concursante quiso comprar una vocal, y eligió "la 'E' de 'Eurotongo'", lo cual dejó sorprendido al presentador ante tal pulla, que parecía hacer referencia a su descontento con el resultado de la preselección española para Eurovisión.

Minutos después, eligió una consonante en el panel, para lo cual dijo "La 'C' de 'caca'", y a Jorge Fernández se le ocurrió seguir con un chascarrillo eurovisivo: "Yo pensaba que ibas a decir la 'C' de Chanel y dices la 'C' de caca. O sea, no tiene nada ver". "Eso lo dices tú", respondió Álex, mostrando su descontento con la ganadora.

Las redes sociales no tardaron en comentar este momento, algunos tomándoselo con humor, otros apoyando la opinión del concursante y unos terceros criticándolo.

Alex de la ruleta de hoy es el amigo que todos queremos ❤️ c de caca 😂 que lo disfrutes! #ruletadelasuerte #Eurotongo — Sharim Benazir (@sharimvillareng) February 21, 2022

Nah mi ídolo jajajajajajajajajajj el de la ruleta de la suerte

E de Eurotongo — AlexMs (@alexxms14) February 21, 2022

El señor que ha dicho "la E de Eurotongo" en la Ruleta de la Suerte qué es, un pesado de estos que contesta en Twitter a cada cosa que se pone sobre Chanel, ¿no? 🥱🥱🥱 — Luis Fuster (@luisgfuster) February 21, 2022

Siguen los lloros y las pataletas. Ahora que si un mamarracho ha dicho por la tele "eurotongo".

Casi un mes reventados 🤭 #BenidormFest — Uakim Jugo de Mengo 🥇,❌🥈 (@uakimesc) February 21, 2022

"Álex es el amigo que todos queremos", tuiteó una usuaria. "Mi ídolo", describió otro. "Este es un pesado de estos que contesta en Twitter a cada cosa que se pone de Chanel, ¿no?", criticó otro.

"Siguen los lloros y las pataletas [...] Casi un mes reventados", escribió otro tuitero. Pero lo cierto es que La ruleta de la suerte es un programa grabado, por lo que esto podría haber sido días o pocas semanas después del Benidorm Fest.

Finalmente, para alegría de muchos y desgracia de otros más críticos, Álex no solo se llevó el bote del último panel, sino que resolvió el panel final y ganó un total de 5.025 euros.