Iglesias Noriega creu "positiva" la temporada dels Arts i destaca l'"alt" nivell musical i escènic

Iglesias Noriega s'ha pronunciat d'aquesta manera preguntat per la temporada actual del Palau de les Arts durant la roda de premsa que ha oferit aquest dilluns per a presentar l'òpera barroca 'Ariodante' al costat del seu director musical, Andrea Marcon, i el director d'escena de reposició, Benjamin Davis.

"La valoració és positiva. La temporada està anant molt bé", ha respost, a més d'assenyalar que li importa que "el nivell mitjà, el nivell general, de la temporada o de les diferents temporades siga alt". "Un treballa per a aconseguir sempre el millor", ha manifestat, després del que ha matisat que en aquest procés cal tindre en compte que es treballa "amb gent".

"Treballem amb gent. Açò és una cosa que mai cal oblidar. A vegades a l'administració li costa pensar que açò és artesanal d'alguna manera. Són tècnics, cantants, hi ha una orquestra. Ho fem persones i depenem de l'estat de les persones, per açò ens afecta tant la situació de la Covid, per exemple", ha exposat.

Jesús Iglesias Noriega ha afirmat que està "content" amb "el nivell mitjà de les funcions" en les Arts i ha assenyalat que hi ha moltes propostes que s'han saldat "amb molt èxit". Així mateix, ha asseverat que el Cor de la Generalitat valenciana i l'Orquestra de la Comunitat Valenciana estan "en un gran moment artístic", ha reiterat que "l'important és que el nivell mitjà siga alt" i ha valorat també el nivell de producció.

"Estic content. Crec que que podem estar contents. Estem oferint un nivell musical i escènic alt", ha subratllat el responsable del Palau de les Arts.

Preguntat per la resposta del públic i per si està responent a partir de la Covid-19, Iglesias Noriega ha opinat que sí encara que ha matisat que en aquesta època "tot costa". Ha destacat que les Arts a diferència d'altres teatres té "la fortuna" de "no partir de zero", però ha considerat que encara així es requereix "un treball de recuperació", perquè "la gent torne als teatres".

"Hi ha gent que encara té les seues reticències a ficar-se en espais tancats", ha comentat, a més d'apuntar que "la pandèmia ha canviat certs comportaments" que cal tindre en compte. Per açò, ha dit que s'ha de "donar temps" tant als recintes culturals com a les persones.

En aquest punt ha parlat d'anar generant un dinamisme que faça que el públic veja els escenaris com a "amics" i "amb afecte" perquè s'acosten a ells. "L'important és generar curiositat i ajudar al fet que vinguen. Crec que amb el que oferim podem convéncer-los", ha exposat.

"CONVÉNCER, SEDUIR"

Jesús Iglesias Noriega ha afegit que "fomentar la curiositat és un concepte que en la societat actual s'ha perdut" per la proximitat també dels dispositius mòbils i d'internet.

Així ha advocat també per acostar i donar a conéixer l'òpera al públic en general. "A la gent si no li ho mostres no ho pot conéixer. El primer pas és donar a conéixer; anar marcant la pauta i anar aconseguint resultats. És qüestió de temps i d'anar oferint. Cal oferir, convéncer, seduir i fomentar la curiositat", ha insistit.