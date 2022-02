Terelu Campos vuelve a Telemadrid para presentar un debate de corazón llamado 'Especial Juntos'

Corrían los años 90 y Terelu Campos era una de las estrellas de la cadena autonómica Telemadrid cuando se ponía al frente de Con T de Tarde. Ahora, 25 años después del inicio de aquel programa, la hija de María Teresa Campos regresa al canal madrileño.

Terelu Campos se pondrá al frente de Especial Juntos en el que contará con cuatro colaboradores que variarán cada semana y que dedicarán sus comentarios a lo que haya podido verse poco antes en 10 momentos, el nuevo programa de Anne Igartiburu.

En ese nuevo espacio, invitados como Fran Rivera, Alaska y Mario, Carmen Lomana, Maria Teresa Campos, Bertín Osborne, Ágatha Ruiz de la Prada, Manuel Díaz, Norma Duval, Bibiana Fernández y Rosa López comentarán con imágenes, los 10 momentos más importantes o significativos de sus vidas.

Terelu y sus colaboradores comentarán justo después el contenido de esas entrevistas.

La presentadora está muy contenta con su vuelta: "Regreso 18 años después, es como una mayoría de edad. En Telemadrid crecí muchísimo profesionalmente y no me olvido de que eso me permitió dar el paso a las televisiones nacionales. La gente me sigue parando por la calle pidiéndome que vuelva. Pues lo han conseguido".

Uno de los programas que presentará desde este próximo jueves Anne Igartiburu está dedicado a Maria Teresa Campos. Terelu comenta que se siente tranquila al respecto: "Me produce una gran tranquilidad hablar de la vida de mi madre porque nadie sabe de ese tema más que yo".