El pasado jueves, Dulceida llamó enormemente la atención en redes, y asustó a sus seguidores, al compartir una imagen desde las urgencias del hospital. Pero, tras los miles de mensajes que le preguntaron, confesó, aunque con "vergüenza", los dolores vaginales que le habían llevado hasta allí.

"Sé que es un tema un poco tabú, pero al final nos pasa a todas, todas tenemos vagina y voy a hablarlo con naturalidad", comentó. "Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante".

Finalmente, le recetaron un antibiótico y tenía que esperar para ver si mejoraba, porque si no le tendrían que realizar una "pequeña intervención". Sin embargo, mientras se enfrentaba a este diagnóstico, que no es agradable para nadie, en redes empezó a recibir comentarios de muchas personas que criticaron su forma de hablar sobre sus genitales.

Con comentario de lo más retrógrados, algunos usuarios censuraron su sinceridad sobre algo que puede afectar a muchas mujeres. Pero otras personas salieron en su defensa, y una de ellas fue Paz Padilla.

"Yo he flipado. Que todavía estemos así... Yo tengo 52 años y eso ya lo viví cuando era joven. No podíamos decir que estábamos con el periodo, teníamos que ir a una farmacia y comprar un paquete de compresas como si estuviéramos comprando droga", narró la presentadora. "Eran cosas que hoy en día las vemos supernaturales. Que no dé vergüenza hablar de ello".

"En mi época, decir que una mujer estaba disfrutando con el sexo era impensable. Era una sociedad machista. Las propias mujeres nos cohibíamos al hablar de esas cosas, no íbamos al ginecólogo, no hablábamos con los sexólogos... cosas que ya no se nos pasan por la cabeza, que lo tenemos superasumido", defendió la gaditana en sus stories.

"¿Todavía vamos a estar en esto? ¿No vamos a poder hablar del clítoris? El clítoris forma parte de nuestro cuerpo como si fuera la oreja o la retina. ¿Tenemos que seguir ocultando la zona donde se le da placer a la mujer?", preguntó. "¿Nos tenemos que reír de que una mujer sea valiente y hable de todo sin ningún prejuicio? ¡Venga ya! ¡Por favor, no podemos retroceder! ¿Por qué tenemos que hacer diferencia entre la mujer y el hombre?".