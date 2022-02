Cvirus.- Aerte demana que es plantege eliminar el passaport covid en el sector de residències com en altres CCAA

Des d'Aerte se subratlla en un comunicat que "sempre" han apostat pel passaport Covid, però "si s'elimina en altres sectors també hauria de plantejar-se en aquest, com ja succeeix en altres comunitats autònomes en les quals no s'exigeix".

Per a la patronal, la mesura, que estava en vigor des del 4 de desembre, "ha complit la seua funció de manera important, però ara i sobretot perquè les persones que visiten els centres són quasi sempre les mateixes, caldria anar pensant a retirar-les".

També considera que seria bo "avançar en certes mesures de flexibilitat, com la possibilitat d'ocupar el 5 per cent de les places que estan bloquejades per la Conselleria d'Igualtat i algunes mesures organitzatives que permeten treballar d'una manera més normal i que ajuden a evitar la sobrecàrrega en el personal dels centres".