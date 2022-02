Cvirus.- Salut Pública decidirà sobre el tancament d'aules quan s'arribe a 5 casos o el 20% d'alumnat en una setmana

Si es decidira el seu tancament, la persona educovid responsable de salut pública ho comunicarà en el centre educatiu perquè la direcció ho notifique a les famílies de l'alumnat del grup corresponent pel procediment habitual que es tinga establit. En aquesta comunicació, el centre detallarà a les famílies d'eixe grup el tipus d'atenció educativa que realitzaran mentre dure el tancament de l'aula.

En aquest sentit, explica el text -firmat pels secretaris autonòmics d'Educació i Salut Pública, Miguel Soler i Isaura Navarro, respectivament, i consultat per Europa Press- la comunicació del tancament de l'aula només es realitzarà quan siga confirmada pel departament de salut corresponent.

CANVI EN LA GESTIÓ DE QUARANTENES

D'altra banda, "a la vista de l'avanç en la vacunació de les dosis de reforç, i seguint les directrius de la Comissió de Salut Pública", s'han introduït alguns canvis en la gestió de les quarantenes.

D'aquesta manera, la indicació de quarantena domiciliària correspon a les persones positives i als contactes íntims que siguen especialment vulnerables, cuidadors d'aquest, dones embarassades, personal sanitari o sociosanitari, i serà determinada pel personal sanitari.

Per tant, en els altres casos, els convivientes de casos positius confirmats (alumnat, professorat i un altre personal que treballa en el centre educatiu) no han de realitzar quarantena domiciliària i hauran d'acudir en el centre educatiu.

L'única excepció, puntualitzen des de tots dos departaments del Consell, es refereix a l'assistència de l'alumnat en el centre quan la seua aula haja sigut tancada per decisió de les autoritats sanitàries.

En els casos en els quals salut pública haja acordat el tancament d'una aula, l'atenció educativa a l'alumnat passarà a realitzar-se de manera no presencial, d'acord amb les mesures adoptades per cada centre en l'àmbit de la seua autonomia organitzativa. Aquesta atenció educativa es farà per igual a tot l'alumnat del grup mentre l'aula romanga tancada, conclouen.