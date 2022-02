Carlos Peña cuenta la dura historia de su sexualidad en 'Secret Story': "He sufrido bullying, me han llamado maricón"

La llamada 'curva de la vida' es una sección del reality Secret Story en el que uno de los concursantes dibuja en una pizarra un esquena de su vida para después explicárselo al público.

Este respaso vital ha resultado especialmente emotivo en el caso de Carlos Peña, un concursante de género no binario que explicó el difícil proceso por el que pasó hasta entender su propia condición.

"La disforia de género ocurre cuando tú te miras al espejo y lo que ves no se identifica contigo. Yo no soy hombre ni soy mujer, estoy en el medio", explicaba Carlos.

Sin embargo, fue un proceso que se fraguó entre la incomprensión de quienes le rodeaban. "He sufrido bullying, me han llamado maricón sin yo saber todavía que me podían gustar los hombres", decía sobre cuando era niño.

Ahora, también se enfrenta a miradas, a veces neutras, de pura curiosidad o de reproche, sobre todo por su aspecto. "No me gusta que me digan que no puedo llevar barba porque no me sienta masculino, o que por eso tenga que ir con el vello depilado. Pues no. ¿Por qué?", se preguntaba.

"Ha llegado el punto en el que puedo decir que estoy orgullose de mí misme, por ser quién soy y por tener a los mejores amigos, a la mejor pareja y a la mejor familia a mi lado", decía el concursante, usando la terminación "e" que algunas personas asocian al género no binario.