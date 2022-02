Las dos horas frenéticas en Don Benito: del fallo informático que frenó el conteo a un triunfo del 'sí' por solo dos décimas

Don Benito y Villanueva de la Serena caminan hacia la fusión que les hará ser la tercera ciudad más grande de Extremadura. La ilusión por esta historia de unión se dejaba ver en las fechas previas a la consulta popular con una campaña del 'Sí' apoyada por políticos de todos los colores. Entre la ciudadanía también parecía clara la inclinación por el sí, a tenor de la única encuesta realizada previa a la votación, pero la fusión estuvo pendiendo de un hilo durante algunas horas en la noche del domingo por problemas informáticos en el recuento de votos de Don Benito.

Pasadas las 10 de la noche estaba previsto que ambos alcaldes apareciesen para celebrar la victoria del 'Sí', pero la comparecencia tuvo que atrasarse debido a una serie de problemas informáticos en Don Benito. Cuando en Villanueva ya llevaban tiempo sabiendo que el 'Sí' había vencido con un 90% de los votos, entradas las 12 del día 21 de febrero, se supo que en Don Benito también había vencido el 'Sí' con un 66,27%, ligeramente por encima del 66% que debía alcanzar la votación en ambos municipios.

En las dos horas de incertidumbre hasta que se supo el resultado, se multiplicaron las especulaciones sobre lo sucedido. A falta de contar el voto anticipado, el 'Sí' no alcanzaba el límite estipulado. Luis Ángel Martín, secretario del Ayuntamiento de Don Benito, que estuvo presente en el recuento del voto anticipado, cuenta a 20minutos que no hubo ninguna irregularidad y que él único problema fue informático. El voto anticipado siguió contándose mientras el sistema estuvo caído, pero, aclara, que en el recuento "hubo total transparencia y se explicó cada voto en blanco y nulo que hubo". Por ello, no entra a valorar el vuelco de resultados antes y después del voto anticipado.

En un momento de la noche, según informaba Canal de Extremadura, se pidió el recuento del voto nulo en la mesa del voto anticipado. En algunos medios se ha señalado que hubo una reunión y una discusión sobre si se debía contabilizar los votos nulos, lo que habría supuesto realmente el atraso en la presentación de los datos. Martín desmiente que se produjese ninguna reunión de ese tipo, y que tan solo hubo una consulta con responsables del ayuntamiento de Villanueva para saber cómo presentaban ellos los datos. Sobre si hay posibilidad de que se recuenten los votos por las dudas suscitadas en alguna parte de la población, afirma que no, "el recuento está cerrado. No hubo ningún problema en el recuento, el problema solo fue informático".

El propio ayuntamiento de Don Benito reconoció en un comunicado "errores puntuales" en los sistemas informáticos, pero que eso no implicaba "que no exista transparencia en el recuento de los votos emitidos, aunque no se esté dando con la premura que todos hubiésemos deseado en este proceso". Defendía que la saturación se debía a los "pocos recursos existentes" y estaba previsto que se solicitase a los servicios informáticos de la Diputación de Badajoz una auditoria exhaustiva. El recuento de votos fue realizada por funcionarios municipales sin respaldo de la junta electoral, "como suele ocurrir en las elecciones municipales o autonómicas".

Con el 100% escrutado, en Villanueva del Serena participó un 58,94% de su población con derecho a voto con un resultado del 90,49% de 'síes', 9,03% de 'noes' y un 0,48% de votos en blanco. En Don Benito el entusiasmo fue notablemente menor, ya que, con más personas con opción a voto (21.368 villanovenses y 30.171 dombenitenses), la participación fue ocho puntos menor (50,42%). Además, como ya se ha comentado, el 'sí' salió adelante con un resultado apretado (66,27%) frente a un 33,21% de 'noes'. Al cierre de los colegios electorales, la participación registrada en Don Benito era incluso menor (un 43,3%), algo que también se achaca al fallo informático.

Respecto a esta mayor reticencia a la unión, se ha apuntado a un mayor sentimiento de identidad y al hecho de ser la población más grande de las dos, por lo que entenderían que sería Villanueva la más beneficiada. José Luis Quintana, alcalde de Don Benito, sacó pecho en la rueda de prensa posterior debido a que "el listón" que se habían marcado "era muy alto" y se había conseguido. Pese a la demora, Quintana dijo que los resultados logrados "no se pueden cuestionar" y puso en valor el trabajo y la transparencia en su labor de los funcionarios municipales.