La criminalitat marca en 2021 el seu segon registre més baix des de 2010: 44,5 infraccions per cada mil habitants

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha donat a conéixer hui les dades del balanç de criminalitat corresponent a l'any 2021, i ha assegurat que el territori valencià és "cada vegada més segur".

Calero ha manifestat que aquestes dades són "fruit del treball eficaç de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i d'un augment en els pressupostos del Ministeri de l'Interior que ens ha permès incrementar en 1.349 els efectius de Guàrdia Civil i Policia Nacional des de 2017".

No obstant açò, ha afegit, "no ens podem conformar amb discursos d'autocomplaença. Hem de seguir treballant, sense baixar la guàrdia, per a mantindre aquesta tendència". La taxa de criminalitat de 2021 és la segona més baixa des de l'any 2010, quan va arribar a 56,2 infraccions penals per cada mil habitants.

14.439 AGENTS

El nombre total d'efectius de Guàrdia Civil i Cos Nacional de Policia en el territori valencià se situa en 14.439 agents -7.455 agents corresponen a la Guàrdia Civil i 6.984 a la Policia Nacional-. A més, el percentatge d'infraccions penals aclarides a la Comunitat Valenciana en 2021 se situa en el 39,3%.

Aquest percentatge és el segon més alt des de l'any 2010 quan se situava en el 30,2%, és a dir, s'ha registrat un increment proper als 10 punts. D'altra banda, la taxa de detinguts i investigats per cada 1.000 infraccions penals se situa en 227, mentre que 2010 es va tancar amb una taxa mitjana de detinguts de 165.

Quant a les infraccions penals aclarides pel Cos Nacional de la Policia i la Guàrdia Civil en el territori valencià, durant l'exercici passat s'han resolt 88.029, amb un increment del 12,5% en relació amb 2020. En el que va d'any, Policia Nacional i Guàrdia Civil han detingut o investigat 50.792 persones, és a dir, un 11,8% més que en el mateix període de l'any anterior.

Pel que fa a la tipologia d'infraccions baixen un 5,4% els assassinats i homicidis dolosos consumats i un 12,8% els robatoris amb força en establiments. Per contra, pugen un 43,1% els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i 33,2% els furts.

PER PROVÍNCIES

Durant l'any 2021, la taxa de criminalitat de la província d'Alacant se situa en 41,9. Aquesta taxa és l segona més baixa des de l'any 2010, any en la qual se situava en 58,7 infraccions penals per cada mil habitants, és a dir, s'ha registrat un descens de proper als 17punts. Hi ha 5.097 agents de la Guàrdia Civil i Policia Nacional treballant en les comarques alacantines, la xifra més elevada de tota la sèrie històrica.

Mentre, el percentatge d'infraccions penals aclarides en la província d'Alacant entre gener i setembre de 2021 ha augmentat fins a situar-se en el 41,9. Aquest percentatge és el més alt des de l'any 2010, quan se situava en el 29,3. La taxa de detinguts i investigats per cada 1.000 infraccions penals en 2021 està en 273. És la segona millor taxa des de l'any 2010, quan se situava en una xifra de 176.

La taxa de criminalitat de la província de València se situa en 48,0 infraccions penals per cada 1.000 habitants. Aquest percentatge es troba a 8 punts de les xifres de 2010 on la taxa de criminalitat se situava en 56,3 infraccions per cada mil habitants. No obstant açò, és lleugerament superior a les dades dels anys 2015-2019. El nombre d'agents de les FCSE destinats a la província de València aconsegueixen els 7.540.

El percentatge d'infraccions penals aclarides en la província de València en aquests nou primers mesos de l'any arriba al 37,40 i la taxa de detinguts i investigats per cada 1.000 infraccions penals entre gener i setembre de 2021 se situa en 194.

La província de Castelló s'ha situat en les 37,8 infraccions penals per cada 1.000 habitants. Aquesta taxa és la segona més baixa des de l'any 2010, un any en la qual la taxa se situava en 47,7 infraccions penals per cada 1.000 habitants.

El percentatge d'infraccions penals aclarides en la província de Castelló durant l'any passat se situa en el 43,0 Aquest percentatge és el segon més alt des de l'any 2010 quan se situava en el 32,2. La taxa de detinguts i investigats per cada 1.000 infraccions penals 2021 se situa en 244. És la tercera millor taxa des de 2010 quan se situava en 177. Hi ha 1.802 agents de la Policia Nacional i Guàrdia Civil destinats a aquesta província.