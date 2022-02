L'oposició carrega contra Puig per no participar en la sessió de control i el Botànic defèn que era "impossible"

Així ho han traslladat els síndics en declaracions abans i després de la junta de portaveus, convocada aquest dilluns per a reordenar l'ordre del dia del ple d'aquesta setmana davant la no assistència de Puig. En el seu lloc s'ha acordat incloure dos mocions subsegüents de PP i Vox.

Com a portaveu 'popular' adjunt, Miguel Barrachina ha enlletgit a Puig que li parega "molt" comparéixer només en dos ocasions en 90 dies, ja que gener és mes inhàbil en Les Corts, i ha exigit que la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, no s'"escape" i responga la seua moció per a millorar el servici de residències d'ancians.

La seua companya Elena Bastidas ha criticat sobre aquest tema que "s'estan pagant factures sense contractes" en aquests centres i ha recordat que era una mica del que Oltra (Compromís) es queixava quan estava en l'oposició. També ha tornat a denunciar la "pèssima" gestió de residències i a assegurar que és alguna cosa que va posar l'incendi mortal fa unes setmanes en la de Montcada (València).

De Cs, la seua síndica, Ruth Merino, ha assenyalat a Puig que "voler és poder", ja que considera que podria haver comparegut en sessió de control a primera hora del dimecres abans del seu viatge a la illa canària. "Són poques guanyes de fer el seu treball", ha retret, i ha afirmat que "prefereix estar ocult" després de vendre "coses meravelloses" en el seminari de govern d'aquest cap de setmana.

Ana Vega (Vox) ha coincidit que Puig podria haver modificat la seua agenda en lloc d'aquesta "fugida per a no donar compte del desastre i rebombori en el seu Consell" després de la investigació a sis càrrecs de la Conselleria d'Igualtat per presumptament encobrir els abusos sexuals de l'ex-marit d'Oltra a una menor tutelada.

Ha promès que seguiran exercint un control "ferri" sobre el Botànic i ha tornat a reclamar que Puig destituïsca la vicepresidenta o en cas contrari convoque eleccions i "isca per la porta". És més, ha dit que Les Corts ja no representen el sentir dels valencians.

Aquesta síndica ha avançat que el seu grup centrarà la seua moció subsegüent en la interpel·lació que va realitzar al conseller d'Educació, Vicent Marzà, demanant la recuperació de les Normes del Puig i garantir que el castellà és la llengua obligatòria en les aules.

LA SEGONA VEGADA EN SET ANYS

Per la seua banda, entre els grups del Botànic, el socialista Manolo Mata ha reiterat que Puig compareix "més que qualsevol president i molt més que qualsevol president del PP", a més de justificar la seua assistència a la Palma recordant que va el rei Felip VI i que allí es fan "contactes bilaterals".

"És materialment impossible que acudisca a les Corts", ha recalcat, i ha afegit que és la segona vegada en set anys que no pot, a més de destacar que va asseure un "precedent" en canviar altres vegades la sessió de control als dimecres a diferència dels presidents anteriors del PP.

Papi Robles (Compromís) s'ha limitat a afirmar que és "una qüestió sobrevinguda que no s'ha pogut planificar", mentre Pilar Lima (UP) ha remarcat que no els correspon valorar l'agenda del president i que "fins ara sempre ha rendit comptes".

Aquesta síndica també ha avançat que el ple debatrà una iniciativa "contra l'ordenança de la vergonya", en relació a la normativa de convivència recentment aprovada per l'Ajuntament d'Alacant (PP-Cs) que "vol criminalitzar l'exercici de la mendicitat i la prostitució".