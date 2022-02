AMPL.- Cvirus.- La Comunitat elimina restriccions en hoteleria i passaport covid: "Demà comença un nou temps"

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la celebració de la reunió de la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la covid-19, on s'ha decidit avançar a aquest dimarts la relaxació de les restriccions.

Amb aquesta nova actualització, el certificat covid només s'exigirà en residències de majors i centres socials per acollir població "especialment vulnerable i on el virus ha produït una major letalitat".

Respecte a la sol·licitud d'aquest document per a accedir a residències i centres socials, el 'president' ha assenyalat que es demanarà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) l'autorització per a mantindre la mesura a partir del 28 de febrer, data fins a la qual ja havia sigut autoritzada.

També es manté l'obligatorietat d'usar la mascareta en interiors i en exteriors quan hi haja aglomeracions, així com la prohibició de fumar en les terrasses, amb l'objectiu d'evitar un risc major de propagació del virus i de convertir altres persones en fumadors passius.

"A partir de demà, la vacuna, la mascareta i el trellat són les tres defenses que tenim per a abordar, esperem, l'última etapa de pandèmia", ha asseverat Puig, que ha agregat que se'n va a dur a terme una "especial vigilància" del covid persistent i dels seus efectes en la salut mental.

El cap del Consell -que ha comparegut davant els mitjans de comunicació al costat de la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro- ha recalcat que, malgrat la millorança en els indicadors, la pandèmia "no ha conclòs i cal mantindre la prudència". "Però demà comença ja un nou temps, és el temps de la recuperació econòmica, social i emocional, el de la reactivació postpandèmica", ha postil·lat.

Ximo Puig ha recordat que ja han passat 700 dies des de l'inici de la pandèmia de coronavirus i, en aquest període, ha subratllat, la Generalitat ha adaptat les mesures aprovades a les necessitats de cada moment "amb humilitat", amb "voluntat d'encertar" i per a complir amb el compromís de "no mantindre les restriccions ni un dia més enllà del necessari".

Per açò, ha justificat que, donada l'evolució "favorable" de la pandèmia i l'avanç "substancial" en la vacunació, se suprimisquen aquestes mesures restrictives.

En aquest context ha recalcat igualment la importància de la vacunació. Des de l'administració autonòmica informen que l'exigència del passaport covid ha propiciat la immunització de 91.000 persones que no havien sigut vacunades.

PER DAMUNT DE LA MITJANA ESPANYOLA EN VACUNACIÓ

A més, el dirigent valencià ha recordat que la Comunitat es troba "per damunt de la mitjana espanyola en tots els grups d'edat" i quasi 10 punts per damunt en vacunació pediàtrica, i ha especificat que el 96,6% de les persones majors de 60 anys i el 94,5% de les majors de 70 ja tenen la dosi de reforç.

Finalment, Puig ha mostrat el seu agraïment per l'ajuda prestada, durant els dos últims anys, per totes les empreses, persones autònomes i treballadors; així com pel "enorme esforç" que realitzen els 65.894 professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana, i per la "unió i responsabilitat" de tota la societat valenciana.