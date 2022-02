Cvirus.- La Generalitat ultima un protocol amb recomanacions per a Setmana Santa

Així ho ha avançat aquest dilluns la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, en una roda de premsa que ha oferit al costat del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, després de la reunió de la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19.

Preguntada per les restriccions per a Setmana Santa, Navarro ha explicat que estan ultimant un protocol amb recomanacions específiques. També ha dit que estan contestant sobre les mesures a totes les confraries que els estan realitzant preguntes sobre aquest tema. "Estem arreplegant en el protocol qual és la millor manera de celebrar les festes", ha dit.

En relació amb les Falles i la Magdalena, Puig ha recordat que és obligatori l'ús de mascaretes en les aglomeracions: "És prudent mantindre aquesta mesura", ha dit.

També ha apel·lat al "compromís" de la societat: "Hem vist cada dia com, fins i tot no sent necessària ara la mascareta al carrer, moltes persones continuen portant-la per un exercici de corresponsabilitat enorme. Açò ha sigut el gran aval. Per a superar la pandèmia: mascareta, vacuna i corresponsabilitat. En festes es produirà aquest efecte de corresponsabilitat", ha manifestat.