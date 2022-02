Cvirus.- Les mascaretes seguiran a l'interior de les classes a la Comunitat: "És una mesura de seguretat"

Puig i Navarro han informat d'aquesta mesura en una roda de premsa després de la celebració de la reunió de la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la covid-19.

Navarro ha afirmat que no està previst llevar ara com ara les mascaretes en els interiors dels centres educatius perquè és una mesura "segura" davant de la pandèmia. "Ara com ara es mantindran. A tots ens agradaria llevar-les dels col·legis però és una mesura de seguretat i prevenció", ha insistit.

Així mateix, preguntada pel balanç que realitza el Govern valencià amb la vacunació infantil, Navarro ha afirmat que la campanya és "molt positiva".

La secretària autonòmica ha manifestat que no hi ha hagut cap incidència i ha assegurat que els xiquets s'estan vacunant "amb absoluta normalitat".

En aquest punt, ha agraït la col·laboració del sistema educatiu que "ha ajudat a aconseguir una vacunació ràpida i efectiva" que està per damunt de la mitjana nacional, ha destacat.