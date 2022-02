El Botànic pide que la crisis del PP no aúpe a Vox, partido que percibe una subida "exponencial" de afiliados

Así lo han trasladado los síndics en declaraciones antes y después de la junta de portavoces, sobre las consecuencias de la guerra abierta en el PP entre su líder nacional, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Del Botànic, el socialista Manolo Mata ha enmarcado la situación de Vox en el avance de la "extrema derecha" en la mayoría de Europa, ha confiado en que no pase lo mismo en España y ha advertido que "ese monstruo puede acabar con ellos (PP) y con la democracia". "Era lo que querían y la primera fase la están culminando con éxito", ha avisado, ante lo que ha pedido defender la democracia.

Con todo, ha reconocido que no beneficia a nadie que "el principal partido de la oposición esté autodestruyéndose en una lucha cainita" que ha descrito como "la cosa nostra". Ha hecho notar que los 'populares' lo tienen difícil y ha lamentado que "Abascal está acariciando el gato y hoy dirá cómo seguir destruyendo España", además de rechazar las críticas del líder del PPCV, Carlos Mazón, porque a su juicio no contribuye a mejorar la vida de los valencianos.

Papi Robles (Compromís) ha deseado que la crisis entre Génova y Sol "en ningún caso suponga un avance de fuerzas que azuzan el odio", para lo que ha pedido hacer "pedagogía" y reforzar el tripartito, aunque ha asegurado que de momento no calculan "si las tendencias irán a mejor o peor".

Pero en cualquier caso ha exigido que la atención no se desvíe de supuestos "casos de corrupción, una vez más", ya que ha afeado a los 'populares' que digan que "esos tiempos han pasado". "Continuaremos siendo tan contundentes como siempre contra la corrupción; si no les va bien, que no sean corruptos", ha espetado sobre las críticas de Mazón.

Y Pilar Lima (UP) ha coincidido en lamentar que "este ajuste de cuentas entre bandas del PP beneficia a la ultraderecha y alimenta un monstruo antidemocracia", por lo que ha planteado apostar por un "cordón sanitario" a Vox en el ámbito político y mediático. Por contra, ha defendido que el Botànic es un gobierno transparente y ha pedido fortalecer sus políticas.

"DECRECIMIENTO DE LA IZQUIERDA"

Como síndica de Vox, Ana Vega ha explicado que ya notan una tendencia de crecimiento de su partido y "decrecimiento de la izquierda", ya que cree que la pandemia les ha pasado factura, aunque no ha querido valorar la situación del PP antes de que lo haga Santiago Abascal.

La también presidenta de la formación en Alicante ha apuntado que en esta provincia ya rondan los 4.000 afiliados, con una subida de unos 150 al mes. "Hay un cambio y la Comunidad Valenciana no es ajena", ha dicho.

También el portavoz adjunto y presidente del partido en Valencia, José Mª Llanos ha asegurado que en esta provincia han superado "con creces" los 5.000 afiliados, destacando que llegan a apuntarse más de 16 personas en un día.

Ante estas cifras, los diputados de Vox han avanzado que prevén presentar listas electorales en 2023 en unos 90 municipios de Alicante -en 2019 fueron 22- y en alrededor de cien de Valencia, más del triple que en los pasados comicios.