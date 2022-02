Condemnen a l'Ajuntament de Xirivella a pagar set anys d'hores extres a un policia local

Així ho ha indicat la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), que ha assenyalat que aquesta resolució confirma la dictada prèviament per un jutjat del Contenciós. Aquesta compensació, ha postil·lat el sindicat en un comunicat, podria fer-se extensiva a una desena d'agents.

En concret, la sentència del tribunal valencià reconeix el dret dels agents de Policia Local fixos del torn de nit de Xirivella al fet que els compensen amb una hora i mitja de treball per hora realitzada. L'aplicació d'aquest dictamen té fins a quatre anys de retroactividad que, en el cas de l'agent que va iniciar el procés en 2019, arribaria fins a set anys.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) de 24 de juny de 2010 va publicar l'acord aconseguit sobre nocturnitat. "Es considera treball nocturn el que es realitza entre les 22 hores i 6 del matí. Aquesta prestació de servicis es compensarà a raó de una hora i mitja per cada hora treballada", exposava.

El sindicat ha puntualitzat que, malgrat aquest punt, els huit agents que habitualment componen aquest torn no percebien eixa hora i mitja per hora treballada.

"El problema es va anar enquistant i, malgrat els intents de negociació, l'Ajuntament no accedia a incloure eixa compensació. Al març de 2019 el sindicat va presentar, en nom d'un treballador, la sol·licitud per a exigir-la i, al no obtindre resposta, va interposar recurs contenciós administratiu", ha dit.

A l'octubre de 2020, el Jutjat del Contenciós Administratiu número 7 de València donava la raó al sindicat per a, tal com indica la sentència, condemnar a la demandada al fet que computara cada hora de treball com una hora i mitja de treball efectivament realitzat, amb els efectes retroactius de quatre anys des de la data de sol·licitud.

L'Ajuntament va presentar recurs d'apel·lació davant TSJCV i la Sala ha ratificat ara el dictaminat en primera instància en desestimar el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Xirivella i imposant-li els costos processals.

CSIF ha instat el Consistori al fet que aplique "immediatament" la sentència. "Açò suposaria la compensació a aquest agent de les hores extra dels tres anys transcorreguts fins el 2019, quan va presentar la sol·licitud, més els quatre anteriors amb efectes retroactius. En total, de set anys", ha afirmat.

En el cas de la resta d'empleats del torn de nit, podria fer-se extensiva la resolució si ho sol·liciten els afectats, la qual cosa obligaria l'Ajuntament a compensar-los les hores extra de quatre anys amb efectes retroactius.

CSIF ha afegit que eixa circumstància afectaria, proporcionalment segons el temps de treball desenvolupat, a qualsevol agent que haguera exercit la seua tasca en el torn de nit en l'últim quadrienni, encara que ara estiga jubilat, en un altre torn o en un altre ajuntament. En total, podria superar la desena d'agents locals.