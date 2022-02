El extraño símil de Liam Gallagher: compara a Isabel II con un "pequeño Jedi"

Parece ser que ahora es un buen momento para preguntarle a todo británico ilustre por una fecha tan marcada como es 2022: el año del Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Claro que eso ha significado también preguntarle por ello a alguien con fama de ser rebelde sempiterno como es Liam Gallagher que ha respondido como solo se podía esperar que respondiese Liam Gallagher.

El exvocalista de Oasis ha querido mostrar, a pesar de su pensamiento antimonárquico, cierta admiración por la soberana, que hoy por hoy se encuentra contagiada de Covid-19. Y lo ha hecho asegurando que los 70 años de reinado de la matriarca de la familia Windsor le recuerdan a cierto entrañable personaje de la saga Star Wars.

En una entrevista que le ha concedido al medio musical NME, Liam ha asegurado: "No es que sea anti-Royals. Me gusta la reina. Creo que es como un pequeño Jedi. Es muy buena". Las comparación no ha dejado indiferente a nadie, puesto que si se piensa en un Jedi pequeño solo puede venir a la mente un maestro de alrededor de un metro de estatura, de grandes orejas y verde: Yoda.

Y aunque Liam se haya mostrado tan warsie como alguien que apoya el longevo mandato de Isabel II, que nadie le espere hincando la rodilla frente a la soberana pues, a sus 49 años, no piensa acudir a Buckingham Palace a recibir ninguna condecoración ni distinción monárquicas de manos de la corona.

No ya porque nunca haya sido demasiado consecuente con normas y protocolos, llevando su estilo transgresor no solo a su música sino a su estilo de vida, sino porque el papel de súbdito de Reino Unido no le gusta en absoluto y no piensa agachar la cabeza ante nada ni ante nadie.

"A menos que me lo entreguen en la puta puerta de casa, a través del buzón como hacen los del puto servicio postal... Desde luego no pienso ir allí para tener que inclinarme ante ningún coño. No lo haría por nada del mundo", ha explicado el músico y compositor, quien hace poco reconoció que se arrepentía de que Oasis hubiese desaparecido y abogaba por una vuelta de los hermanos.

"Me encantaría que Oasis volviera a reunirse. Y si pasa, pasa. Pero estoy bastante feliz con mi carrera en solitario. Nunca debimos habernos separado, pero lo hicimos, y aquí es donde estamos ahora", aseguró ante The Times, donde también tuvo unas palabras cariñosas para con su hermano Noel: "Lo amo. Nos separamos hace casi 13 años. Es ridículo. Podemos continuar especulando sobre quién tuvo la culpa, pero si de verdad quisiera ponerse en contacto conmigo, por el bien de nuestra madre, podría hacerlo, pero obviamente no quiere".