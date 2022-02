Más presión para Casado: Ayuso exige un "giro absoluto" y Feijóo, tomar "decisiones urgentes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no cesan en su presión al líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado. Mientras éste se encuentra reunido con su Comité de Dirección para abordar la crisis abierta en el partido, dos de los dirigentes territoriales más importantes le reclaman que tome decisiones.

Feijóo no concreta qué debe hacer, pero sí exigen que adopte alguna solución. "Hay que tomar decisiones, no serán fáciles, pero deben ser urgentes", ha dicho sin revelar a qué se refiere exactamente. "Mi opinión la sabe él (Casado), se la he dado de forma clara y nítida, pero no la voy a revelar por lealtad a él", ha respondido cuando se le ha preguntado.

Por su parte, Díaz Ayuso, una de las implicadas directamente en la crisis interna del PP, considera que la situación actual es "insostenible", por lo que si tiene que haber dimisiones en su partido, "se tendrá que ver en estos días", aunque no menciona ningún nombre en concreto sobre quién debe cesar.

La presidenta madrileña, que aborda este asunto desde un plano personal, ha advertido de que "no puede pasar por alto ni quedar gratis haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid", haberle "robado" su "presunción de inocencia" después de 18 años militando en la casa y "el trato que le está ofreciendo" a su familia. Por eso, "alguien tiene que tomar responsabilidades", ha insistido.