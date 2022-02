El PPCV espera un final "feliz" para la crisis del partido y dice estar centrado en los valencianos

"Lo único que se desea es que tenga un feliz y pronto desenlace", ha zanjado antes de la junta de síndics, y ha confiado en que el comité de dirección convocado este lunes por Casado ayude a resolver la situación.

Barrachina ha rechazado las críticas de los partidos del Botànic (PSPV-Compromís-Unidos Podem), que acusaron al presidente del PPCV, Carlos Mazón, y a la 'número dos', Mª José Catalá, de pertenecer al "viejo" Partido Popular, y ha garantizado que ambos se deben a los militantes valencianos.

Preguntado por si la crisis perjudica a todo el partido, el diputado 'popular' se ha limitado a afirmar que lo que tiene impacto son las decisiones que perjudican a los agricultores, como el recorte del trasvase Tajo-Segura, que les volverán a llevar a manifestarse este viernes en València.

"Nosotros estamos exclusivamente centrados en la Comunitat y en los verdaderos problemas que tiene", ha insistido, entre los que ha destacado las "reiteradas sentencias" contra la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra (Compromís).

Además, Barrachina ha asegurado que ve equiparable los contratos supuestamente adjudicados al hermano de Ayuso con la investigación de las ayudas a empresas vinculadas al hermano del 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig.

"No lo dice el PP, son los tribunales: mil euros en ayudas presuntamente irregulares se han llevado los hermanos: el clan Puig", ha dicho, y ha advertido que estas "realidades judiciales" no tienen que ver con "otras cuestiones no judicializadas":