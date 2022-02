Rambleta arranca la programació del seu desé aniversari amb una reescriptura contemporània d''Antígona'

'Antígona' serà el tret d'eixida d'un aniversari de dos lustres, que explicarà en el mes de març amb 'Futur imperfecte', les jornades de pensament de Rambleta i Jot Down, sota l'epígraf 'Nous mig. Nous reptes', on Álvaro Cor Rural entrevistarà a Pere Rusiñol, fundador d'Alternatives econòmiques. Posteriorment es reflexionarà sobre el panorama actual i futur dels mig i la seua relació amb el poder en una taula redona titulada 'Poder i mitjans de comunicació', avança l'espai cultural en un comunicat.

En el mes de setembre arribarà "el plat fort" amb una celebració multidisciplinària en la qual el barri, la cultura i el teixit artístic valencià seran els protagonistes.

Coproduïda per la Golfa Produccions, el Festival Internacional de Teatre de Mèrida i el Teatre Español, 'Antígona' col·loca la conversa entorn de la democràcia, la justícia, les formes de governar, la llibertat, la desobediència civil, els drets civils, la rebel·lia i la complexitat.

Es tracta d'una reescriptura contemporània de l'autor i director mexicà David Gaitán, amb un castellà modern i proper per al públic que aconsegueix que el mite grec, molts segles després, "seguisca resultant estimulant i de rabiosa actualitat", destaquen.

PARLA DIRECTAMENT A L'ESPECTADOR

Protagonitzada per Irene Arcos i Fernando Cayo, com Antígona i Creonte, respectivament. El repartiment ho completen Clara Sanchis, Isabel Moreno, Antonio Sansano i Domingo Cruz. L'experiència "parla directament a l'espectador, sobre si mateix, sobre el seu entorn, sobre la capacitat o impossibilitat d'entendre el món de manera complexa". La funció estarà en cartell durant els dies 26 i 27 de febrer amb dos funcions úniques.

Una ciutadana de Tebas -representada per Clara Sanchís- té l'oportunitat de parlar-li pública i directament a Creonte, intel·ligent i vanitós, per la qual cosa ella busca la provocació exacta, eixa que cimbre tant l'ego com el discurs. El seu objectiu, un debat públic sobre la sentència de mort que recentment va imposar a Antígona per donar sepultura al seu germà. Per a la ciutadana de Tebas que gaudeix del benefici de la tribuna, l'acció d'Antígona és un acte de desobediència civil pacífica i amerita, almenys, una conversa àmplia.

L'obra de teatre acaba per ser "un debat polític salvatge, que posa en crisi el perfil tirànic de Creonte i la inqüestionable civilitat d'Antígona que el mite original habitualment planteja", conclouen.