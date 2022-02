La programació d'À Punt es bolca amb les Falles i les festes de la Magdalena 2022

En el programa 'Bona vesprada' d'aquest mateix dilluns es tornarà a presentar el videoclip de la cançó 'Les Falles À Punt' de JazzWoman en el qual les Falleres Major i Infantil, Carmen Martín i Nerea López, conviden l'audiència a confiar en la radiotelevisió pública per a seguir en directe tot el que oferisca el programa festiu que comença el diumenge a València amb la Crida.

La retransmissió està prevista per al diumenge 27 de febrer a les 18.20 hores amb Ferran Cano en els comentaris i un equip de reporters que traslladaran tot el que succeïsca als peus de les Torres dels Serrans.

A més, la televisió pública ultima els detalls per a retransmetre a partir de l'1 al 19 de març les 'mascletaes' de la plaça de l'Ajuntament. À Punt instal·larà un set pel qual passaran diferents convidats que parlaran amb els encarregats de presentar la 'mascletà' diària, Ferrán Cano i Maria Fuster.

La cadena prepara un programa especial de la plantà per al 15 de març a les 22.00 hores fins a la 0.30 de la matinada, per a seguir tots els detalls de les falles de la Secció Especial i la fi de festa amb l'Alba de les Falles i els castells de focs artificials que ompliran el cel de València.

A partir del 28 de febrer, 'Bona Vesprada' dedicarà cada dia, des de les 18.30, una nova secció del programa, denominada 'Bona Vesprada Festes', a reportatges en directe sobre les festes de Falles i Magdalena així com altres festes de la Comunitat Valenciana.

El programa inclourà el dia 16 l'entrega dels premis des de Junta Central Fallera i l'ambient festiu des dels casals guanyadors. La cobertura continuarà en els informatius amb tota l'actualitat, amb els guanyadors dels ninots indultats i dels premis a les millors falles de la Secció Especial.

L'Ofrena, tot i que encara no s'ha confirmat si mantindrà un itinerari alternatiu per les obres de la plaça de la Reina, es podrà veure des de casa de la mà de l'equip de comentaristes encapçalat per Ferran Cano, el dijous 17 i divendres 18, des de les 15.30 hores i fins a la mitjanit.

Així mateix, els participants en l'Ofrena podran buscar-se en el web apuntmedia.es/falles de manera senzilla. L'acte estarà disponible a la carta i segmentat per hores per a facilitar la visualització.

Una de les novetats de la setmana és el concurs 'Atrapa'm si pots', conduït per Carolina Ferre amb temàtica festiva. El programa del dia 19 estarà dedicat a les Falles i la Magdalena, que enguany comença el mateix dia de Sant Josep. En aquest edició els concursants competiran per un pot de 1.000 euros que es destina a una causa solidària.

Els cinc participants són: Marta Querol, fallera major de València 1988 i escriptora; Ferran Cano, periodista especialista en festes; Natàlia Aparicio, reina de les festes de la Magdalena 2019; Pablo Sanahuja, artista gayatero amb molta experiència en el sector i Reyes Martí, pirotècnica de Borriana.

CREMÀ

La Cremà de les falles es retransmetrà el dissabte 19 a partir de les 20.30 hores (infantil guanyadora), seguida de la cremà de la falla infantil de l'Ajuntament de València (21.00 hores), així com un recorregut per diverses comissions fins a arribar a les 22.30 hores amb la cremà de la falla guanyadora de la Secció Especial i la de l'Ajuntament de València a les 23.

Els conductors de la nit més esperada seran Màxim Horta, Ferran Cano, Joan Espinosa i Maria Fuster, a més dels reporters desplaçats a diverses ciutats i pobles que també celebren les Falles.

La coincidència amb les Festes de la Magdalena farà que en la programació d'eixe dissabte 19 de març no falte el pregó de les festes de Castelló, que s'oferirà en directe per À Punt a partir de les 16.00 hores, igual que la romeria de les canyes el dia 20, el concurs de' mascletaes' i el Magdalena Vítol en directe.

Per la seua banda, l'emissora de radi d'À Punt eixirà al carrer per a acostar l'actualitat de la setmana fallera amb els programes 'Podriem Fer-ho Millor', 'Pròxima Parada' i 'Territori Sonor'.