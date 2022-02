L'Ajuntament de Peníscola demana en ple al Govern que actue en els seus penya-segats

L'Ajuntament de Peníscola en ple ha aprovat una moció per la qual s'insta a l'executiu central a executar les accions previstes en el 'Pla d'acció per a l'estabilització i protecció dels vessants del front marítim del castell de Peníscola', elaborat per la Universitat Politècnica de València per encàrrec de la Diputació Provincial.

El document, que compta amb el suport de tots els grups polítics amb representació en la corporació local, aprova l'adhesióde l'Ajuntament a la proposta d'actuació formulada per la institució provincial continguda en el citat Pla.

El fort temporal marítim que va assotar la costa la primera setmana del mes de desembre de 2019 va causar el despreniment de dos grans blocs de pedra del tómbolo sobre el qual s'assenta el Castell Fortalesa del Papa Lluna i la ciutadella de Peníscola.

Després d'açò, l'Ajuntament ja va aprovar una moció en 2020 a través de la qual reclamava a la Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Transició Ecològica, amb caràcterurgent, la realització d'un estudi geològic detallat sobre la situació i estabilitat del tómbol sobre el qual s'assenta el Castell Fortalesa del Papa Lluna i la ciutadella de Peníscola i, especialment, respecte a l'estat de la zona dels penya-segats, a més de l'adopció de quantes mesures resultaren necessàries per a la reparació del dany i deteriorament produïts en la zona.

"A la vista de les propostes de la universitat per a l'estabilització i protecció dels vessants del front marítim del castell de Peníscola, que inclouen accions de mitigació de l'acció marina, de conservació de la muralla i els seus drenatges, tant des del punt de vista patrimonial com de seguretat, urgim el Govern d'Espanya al fet que actue i assumisca les seues competències", ha insistit l'alcalde, Andrés Martínez.

Martínez ha destacat l'unanimitat amb la qual s'ha recolzat la petició en el ple, així com la voluntat de col·laboracióper part també de l'administració local. "Des de l'Ajuntament estem disposats a col·laborar en tot el necessari, dins del marc de les nostres competències, exigint que facen el propi la resta d'administracions", ha conclòs.