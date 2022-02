Cumple dos décadas de carrera -justo la mitad de su vida- y sigue haciendo música que llega directamente al corazón. Pero hay algo que ha cambiado en Manuel Carrasco. No es su forma de contar historias. Tampoco su particular estilo, sencillo y en el que la palabra adquiere un significado mayúsculo. Después de una pandemia y de la cancelación de una exitosa gira, el onubense retoma el contacto con el público, pero esta vez con un mensaje muy concreto: hay que vivir el momento.

¿Por qué ha elegido Fue como adelanto del disco? Estas cosas no se piensan. Las canciones van surgiendo y pensé que era una canción con fuerza y visceral, que contaba una buena historia y tenía mucho de mí.

En ella habla de desamor. ¿Nos enseñan a hacer declaraciones de amor, pero no a asumir una ruptura? Es más difícil siempre, porque en el amor todo es más fluido. Las despedidas siempre son más complicadas. De todas formas, una cosa va unida a la otra. Para que haya un amor importante, antes, en algún momento, has tenido que sufrir. Son diferentes pasajes de la vida y las canciones son solo el reflejo.

Y cuando eso pasa, ¿qué se puede hacer para aceptarlo y salir adelante? Eso tendría que decirlo un terapeuta (ríe). La vida en sí te va enseñando a cómo sobrevivir en los momentos difíciles, ya no solo en un desamor, sino en todos los sentimientos fuertes de la vida. Y ahí, en ese aprendizaje, nos vemos todos. Por eso creo que Fue es una canción donde la gente se reconoce, porque muchos hemos pasado por algo así. Igual que nos encontramos en las cosas guapas, chulas y que nos hacen sentir alegría y felicidad, en el dolor también nos encontramos. Por eso creo que las canciones tienen ese poder de captar la atención de la gente.

¿Cómo será el próximo disco? Después del tsunami de sentimientos que hemos vivido, y por el momento emocional en el que lo he escrito, para mí este disco es muy especial. He hecho un álbum muy mío, muy visceral y muy de verdad. No me he dejado llevar por nada de lo que acontecía a mi alrededor, sino por las cosas que me llenaban. Y, como he estado muy para adentro, al final eso lo he querido mostrar para afuera.

Habla de vivir con urgencias, de degustar poco las cosas. ¿Cree que nos acabará pasando factura? No sé qué pasará, pero está claro que los tiempos están cambiando continuamente y que las nuevas generaciones también van mucho más rápido. A mí me gustan las cosas a sorbitos, me gusta disfrutarlas, y creo que es como mejor sabe la vida, así que intento no perdérmelas por ir más rápido.

Trasladado a la música, ¿cómo consigue mantener la calma ante tal vorágine? No digo que no tenga miedo a perder, porque no es eso, simplemente me respeto mis tiempos, no quiero dejarme llevar por lo que ahora se lleve o demande la industria. Me respeto a mí y respeto a mi público. Tengo mi manera de ver las cosas y así las hago, porque me hace más feliz. No tengo la necesidad de estar continuamente en el ojo del huracán, aparezco cuando de verdad tengo algo que enseñar y merece la pena. Ya está, no hay más.

Y, entonces, aparece Manu y ese poder de la palabra que tiene. ¿Esa es una de las claves de su éxito? Yo creo que sí. Está guay que te llegue eso, que yo no hago conscientemente, pero que me gusta que pase. Creo que está bien que no todo el mundo haga la misma comida con los mismos ingredientes, sino que haya otras maneras. Que no son ni mejor ni peor. Y me gusta que se valore eso también, porque parece que todos tenemos que hacer lo que demanda la situación.

Manu Carrasco. JORGE PARÍS

Hablábamos de lo rápido que va todo. Sin embargo, su carrera, en la que ahora tiene el máximo reconocimiento, todo ha ido poco a poco. ¿Ha sido mejor así? Sí. Además, no solo ha sido mejor, sino que tenía que ser así, porque he tenido que aprender muchas cosas y equivocarme muchas veces. Por mucho que hubiera querido ir más rápido, mi manera de ser no me habría dejado. Todo ha pasado cuando tenía que pasar, y estoy muy feliz de que el tiempo finalmente me haya dado la razón en muchas cosas, en todo lo que creía ese chaval que soñaba cuando empezaba: hacer una carrera larga, con credibilidad y con canciones que le llegaran a la gente. Hemos conseguido cosas inimaginables, y no por ello me relajo. Al revés, estoy todavía con más respeto y, sobre todo, feliz, porque eso en lo que yo creía y atisbaba desde lejos, finalmente ha llegado.

¿El tiempo le ha dado la razón que alguna vez otras personas le intentaron quitar? Seguramente me la quitaron con razón, nunca mejor dicho. Yo empecé perdiendo, y me acostumbré, por eso algo en mí se activó, sabía que tenía que hacer las cosas diferentes. De alguna manera tenía las espaldas un poco hechas a eso, así que no me iba a venir abajo tan fácilmente. Siempre he sabido que el secreto, sobre todo, estaba en intentar hacer buenas canciones. En eso he basado mi fuerza, no en ser el más ocurrente, el más guapo o el que mejor viste. La he basado en mi música y en no perderme. Y si no me llamaban y me sentía de menos, pensaba: 'no pasa nada, voy a seguir haciendo esta canción en casa...'. Son las canciones las que están delante, y a partir de las ellas, he ido también apareciendo yo. Y eso es maravilloso cuando pasa.

Canciones que, muchas, se han convertido en himnos. Es increíble, porque cuando hago un tema nunca pienso en eso. Que diferentes colectivos hagan bandera con una canción mía me parece una barbaridad y está muy por encima de lo que nunca me hubiera imaginado. Y surge así, de la simpleza de querer hacer algo que me emociona a mí y ya está. Y las cosas grandes pasan luego, como vayas a buscarlas no salen. Todo se reduce a algo más sencillo, lo que pasa es que lo difícil, sobre todo en el mundillo de la música, es darte cuenta de que en lo sencillo está en secreto.

Retoma la gira, después de conseguir varios hitos en giras anteriores de todo este momento de incertidumbre de pandemia. ¿Hay inquietud por tener que mantener lo conseguido? En general, a todos nos gusta que nos quieran. Siempre hay un poco de preocupación, pero yo tengo una premisa, que es intentar dar el máximo. Y eso lo he hecho, por lo tanto, me voy a dormir tranquilo en ese aspecto. Y lo que tenga que pasar, pasará. Ya he conseguido mucho más de lo que imaginaba y siempre estaré agradecido. No sé lo qué me deparará la vida, todo lo que sube baja, pero mientras tanto voy a seguir haciendo cosas que de verdad me emocionen.

¿Sabe que lleva la mitad de su vida siendo conocido por su trabajo? Qué fuerte, sí, lo pensaba el otro día. Me cuesta, porque siempre he tenido muy arraigado al niño que fui y que sigo siendo. Tengo muy despierto al niño del pueblo. De hecho, es una de las cosas más gratificantes de mi vida. Subirme al Wizink Center y pensar: 'de aquí vengo, de Isla Cristina, y estoy llenando este lugar con mi música y mi sello'. Es maravilloso.

Y sigue con la misma timidez de cuando le conocimos hace 20 años en OT. ¿La fama no le ha dado tablas? No. Tampoco perderla me parece una virtud. Yo veo a cualquier chaval artista o a los que salen en la tele con ese desparpajo y me parecen todos maravillosos. Digo: '¡qué maravilla!'. Pero es que a mí no me sale eso, y más cuando estoy en público, que me da mucho respeto.

MANUEL CARRASCO Isla Cristina, Huelva. A sus 41 años, lleva veinte triunfando como una de las voces más reconocibles y respetadas de nuestro país. A los 11 recibió su primera guitarra y con 21 saltó al estrellato gracias a 'OT 2'. Ha lanzado ocho álbumes y decenas de canciones como 'No dejes de soñar', 'Siendo uno mismo' o 'Que nadie' que son himnos para sus fans.

¿Cómo le ha tratado la fama? Me llevo bien con ella. Es mi compañera desde hace ya mucho tiempo y la sobrellevo de la mejor manera que puedo. Tiene implícita cosas muy buenas y otras no tan buenas, como perder cierta libertad. Forma parte de este camino, yo la tengo bastante interiorizada, porque gran parte de mi vida adulta la he vivido así.

Tiene una gran cantidad de libros de poemas guardados que no llegan a ser canción y tampoco ha hecho, por ejemplo, un libro con ellos. ¿Algún día hará algo? Ese tipo de cosas me dan vergüenza. Es como cuando me quieren hacer un homenaje o en su día me querían poner una calle. Yo siempre pienso: 'tranquilos, que ya habrá tiempo para eso, si es que lo tiene que haber'. Me da mucho reparo. Y lo de los libros, igual. Pero lo mismo mañana o dentro de seis meses acabo sacando uno, pero ahora mismo te digo que no.