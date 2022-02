L'Ateneu Mercantil de València retransmetrà en directe totes les mascletaes falleres de la Plaça de l'Ajuntament

La retransmissió arrancarà a les 13.55 hores, cinc minuts abans que la Fallera Major de València, Carmen Martín Carbonell, i la Fallera Major Infantil, Nerea López Maestre, donen ordre al pirotècnic per a l'inici del tret.

L'Ateneu ha destacat la seua "aposta telemàtica, amb nous equips audiovisuals" i ha detallat que per a emetre les 'mascletaes' comptarà amb tres càmeres i oferirà tres plànols diferents.

Una càmera estarà situada en l'àtic de l'edifici i captarà tots els focs aeris; una altra càmera fixa se situarà en la primera planta de l'edifici i filmarà l'arrancada i el terratrèmol final amb els focs terrestres, mentre que una tercera es col·locarà en la tercera planta i oferirà un plànol intermedi.

L'entitat cultural ha valorat la decisió de "oferir a tots els valencians un dels moments més esperats i tradicionals dins del programa faller com és la mascletà, probablement un dels majors reclams de les festes per la seua espectacularitat". Ha recordat que aquests trets tornen al centre de la ciutat de València després de suspendre's en 2020 i no celebrar-se en 2021 per la pandèmia.

Les mascletaes podran seguir-se a través de l'enllaç