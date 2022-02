¡Robot aspirador de alta gama a bajo precio! Conga 3790 al 48% para fregar, barrer y aspirar por solo 229 euros

Los robots aspiradores se han posicionado como uno de los gadgets más populares en los hogares de hoy en día, da igual lo grande o pequeña que sea una casa, están arrasando en todas las variedades de viviendas. De hecho, hay quienes se han comprado un robot aspirador para cada uno de sus hogares, hasta para la segunda vivienda que solo utilizan en vacaciones. Y es que, estos dispositivos ayudan a limpiar los suelos de la casa, fregar o quitar el polvo sin tener que levantarte del sofá ni llenar cubos de fregona o pasar la escoba y el recogedor. En resumen, sin mover un solo dedo, como mucho, moveremos el que pulsa el botón de encendido que, cada vez en más modelos, puede hacerse desde tu smartphone.

Limpiar tu casa de manera inteligente es el presente y el futuro y, además, no tiene porqué conllevar una inversión muy alta de dinero. En el mercado existen una gran variedad de modelos, incluso, los que poseen tecnología punta por menos de 300 euros. Sin embargo, también existen aquellos de más de 400 euros, que poseen diferentes modos para aspirar, barrer, fregar o pasar la mopa o cuentan con tecnología láser integrada para no dejar ningún rincón de la casa sin limpiar. Pero, ¿y si desde 20deCompras te dijéramos que no es necesario gastarse más de 400 euros para conseguir un modelo de estas características?

Esto es posible gracias a la plataforma online de Amazon y a la marca Cecotec, que han rebajado ahora, casi a mitad de precio, el robot aspirador Conga serie 3790 con tecnología láser y un tanque mixto. Por menos de 230 euros y un descuento del 48% puedes llevarte este dispositivo de Cecotec con tecnología 4 en 1, que aspira, friega, barre y pasa la mopa.

Activa sus 4 modos de limpieza a la vez

Este robot aspirador de última generación no te dejará indiferente, ya que cuenta, por ejemplo, con tecnología Total surface 2.0 para limpiar todo tu hogar sin interrupciones. Si el robot se queda sin batería durante la limpieza, vuelve automáticamente a la base de carga por la ruta más rápida, recarga la batería y vuelve a salir para finalizar la limpieza desde el punto exacto donde se había quedado. No solo esto, sino que, como hemos nombrado antes, posee un modo 4 en 1, con tanque mixto, para aspirar, fregar, barrer y pasar la mopa a la vez.

Conga 3790 posee un cepillo Jalisco, que permite aspirar hasta el triple de suciedad en una sola pasada y también lleva integrado el sistema bestfriend care para las mascotas de la casa, con otro cepillo que recogerá hasta los pelos más difíciles. Todo esto lo podrás manejar cómodamente desde tu smartphone con una aplicación con la que controlar los 20 modos de limpieza inteligentes que posee este gadget. Y si quieres manejarlo con voz: ¡conéctalo a Alexa o Google Assistant!

¿Te ha conquistado? Pues no olvides que es de alta gama porque posee navegación inteligente iTech láser 360, que mapea el hogar y planifica la mejor ruta de limpieza.

